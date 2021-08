Tras la retoma del poder de los talibanes en Afganistán, las imágenes de sus ciudadanos huyendo con terror de su país, le han dado la vuelta al mundo. Decenas de países en el mundo se han ofrecido a acoger a los afganos como refugiados, entre ellos Colombia, que recibirá alrededor de 4000 de estas personas con el apoyo de Estados Unidos.



El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, habló sobre esta operación por parte de Colombia y la polémica que esto ha generado en el país por el temor a otra posible crisis migratoria, como sucedió con los venezolanos.



“Ante esta situación que está ocurriendo en Afganistán, el presidente de la República ha decidido facilitar que personas que están saliendo de Afganistán y vienen en tránsito hacia los Estados Unidos, puedan llegar a Colombia y puedan ser atendidos”, declaró el embajador.

Pinzón también habló sobre los gastos de toda esta operación, pues es otro de los temas que preocupan a los colombianos. “Es importante saber que los costos de toda esta operación van a ser financiados por las autoridades norteamericanas, eso me parece fundamental. Por otro lado, es una muestra de la relación histórica-estratégica fuerte que hay entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia siempre ha apoyado a los Estados Unidos, como los Estados Unidos siempre nos apoyó a los colombianos”, dijo.



El embajador afirmó que hay un equipo de trabajo entre autoridades estadounidenses y colombianas, liderado por instituciones como la Cancillería y Migración Colombia, además del apoyo del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud. Y señaló que es importante este trabajo coordinado, de modo que “cuando lleguen las personas, encuentren los lugares apropiados y esto funcione de la mejor manera. Un punto importante también, es que se están identificando algunos hoteles y algunas infraestructuras que seguramente se verán beneficiados, porque van a tener ocupación y se les va a pagar por esa ocupación por el tiempo que estas personas estén acá, que seguramente será un tiempo limitado mientras son elegibles de visa en los Estados Unidos”, aseguró el funcionario.



También afirmó que por el momento, se están llevando a cabo una serie de reuniones entre ambas naciones, para determinar las fechas de llegada, los lugares de acogida y los tiempos de estadía por parte de los ciudadanos afganos.

Por último, hizo un llamado de tranquilidad a los colombianos, asegurando que el pueblo “tiene que sentirse orgulloso de el gran respeto y reputación que tiene en el mundo, como un pueblo que siempre acoge a personas que tienen necesidad, como un pueblo que ayuda a defender los derechos humanos, que trabaja por el bien general y no sólo de nuestro propio pueblo”.



“Lo más importante es tener ese compromiso con la defensa de la vida de personas. Lo que está ocurriendo con las mujeres por ejemplo, es algo que no se puede subestimar. Hemos visto esas imágenes históricas, que de alguna manera aterran y que hay, por supuesto, una reacción de Colombia, contribuyendo precisamente a que se respeten los derechos de personas que tienen su vida en riesgo y que en últimas, la puedan salvar de una manera ordenada”, cerró el embajador de Colombia en los Estados Unidos.