¿Dónde serán ubicados los afganos que se refugiarán en Colombia? Esto dijo la Cancillería

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se refirió a la llegada al país de alrededor de 4000 afganos refugiados en los próximos días.



Ramírez reconoció que aún no hay fecha para su llegada y que no hay todavía un número exacto de refugiados, que podría ser incluso menor a la definida inicialmente.



Además, explicó que los refugiados no se repartirán por el país, sino que la idea es que se establezcan en Bogotá. No obstante, la vicepresidenta agradeció la voluntad de otros alcaldes del país de recibirlos, como es el caso de Jorge Iván Ospina, en Cali.



La decisión de que se establezcan en Bogotá busca permitir que los afganos estén cerca entre sí. "Repartirlos tal vez no sea lo mejor o más conveniente para ellos", dijo la funcionaria en charla con Blu Radio.



La cantidad de refugiados que arribarán está siendo definida actualmente por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, la Cancillería y Migración Colombia.



Lea también: "Cali está dispuesta a recibir a la comunidad afgana que lo necesite": Ospina



Quienes arriben al país serán personas que hayan tenido relación con Estados Unidos, el gobierno afgano y agencias internacionales, entre otros.



De igual manera, explicó que, según lo pactado con Estados Unidos, el tiempo de permanencia de los afganos en Colombia será relativamente corto.