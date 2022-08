Ganaderos del país solicitaron investigar sobre especulaciones de alzas en precio de la carne

Los ganaderos del país solicitaron la intervención de las autoridades, particularmente de la Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías, para esclarecer por qué los precios de la carne de res continúan en tendencia ininterrumpidamente ascendente.



Explicaron que ellos solos no deben cargar el peso de la reducción de precios del ganado, porque mientras se disminuye su poder adquisitivo, su ingreso y su utilidad, los precios del producto se mantienen en niveles altos.



Manifestaron que este factor debe regirse en las leyes de la economía de la libre oferta y la demanda, pero que las variaciones no se transmiten como es debido a través de toda la cadena, por eso se encuentran en un alto grado de incertidumbre ante el comportamiento registrado.



El líder gremial y frecuente interlocutor en la zona del Cesar, Óscar Daza, señaló que el aumento del precio de la carne al consumidor final no está respondiendo a la oferta y la demanda del mercado, ya que al productor se le bajó el precio del ganado en 18 %, aproximadamente.



“El diferencial se lo están ganando indebidamente algunos actores de la cadena cárnica que no responden a la baja del precio al ganadero”, señaló Daza, quien está de acuerdo en que la SIC realice una investigación sobre el tema.



Para Hernán Araújo Castro, gerente del Fondo Ganadero del Cesar, la ganadería colombiana que se supone es una cadena de producción de carne y leche, tiene unas tipologías que llaman la atención y generan preocupación.



“Cuando el precio de compra al productor baja, esta circunstancia no se refleja en el comportamiento del precio al consumidor, el cual se estabiliza a los ojos de todo el país y, algo aún peor, refleja inexplicablemente una tendencia permanente al alza”, replicó.



“Ante tal coyuntura es necesario hacerle una exigencia a la SIC, en el sentido que debe intervenir y realizar un estudio pormenorizado sobre esta situación, de tal manera que se generen sanciones, si es el caso, y promueva los correctivos necesarios para vincular el precio de compra al productor con el precio de venta al consumidor”, sostuvo.



Filippo Rapaioli, director ejecutivo de Asosimmental (Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Simmental - Simbrah y sus cruces), sostiene que “el mercado presenta un decremento de precios del ganado, se observa en todas las subastas del país”.



El dirigente consideró que en este momento hay una oferta superior a la normal y a ella se atribuye la disminución del precio, tanto del ganado gordo como del flaco. Otro punto importante y es que los precios en el segundo semestre suelen ser inferiores a los del primer semestre.