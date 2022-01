Fiscal Barbosa aseguró que el caso Colmenares se hubiese podido resolver en 25 días

Luego de que la Juez 14 con función de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a Yhonier Leal Hernández por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, el Fiscal Francisco Barbosa reveló este jueves más detalles del homicidio.



“Este caso llegó a miles de colombianos, quienes escucharon que significa el trabajo de la Fiscalía, la mejor encuesta de opinión que puede tener la Fiscalía es que vean su trabajo y que lo pudieran ver, como lo vieron los colombianos en los últimos tres días”, dijo Barbosa.



Agregó que lo que se vió con la condena de Yhonier Leal no es solamente el resultado de los últimos tres días de audiencia, “sino del trabajo integral de la investigación criminal en Colombia, de que si hubiésemos investigado de esta manera casos emblemáticos e históricos como el caso Colmenares la Fiscalía lo hubiese podido resolver en 20 o 25 días”.

Con relación al caso en concreto, el fiscal dijo que no habrá, por lo pronto, más capturas por el homicidio y señaló que el proceso de investigación sigue por el tema de los bienes del estilista y un posible lavado de activos. Proceso en que se han hecho registros tanto en el inmueble del lugar de los hechos como en la peluquería y establecimientos de comercio vinculados con Mauricio Leal y se está investigando su origen, el análisis financiero de la información financiera que se recaudó y el movimiento de las cuentas del establecimiento de comercio.



Con relación a una posible nueva imputación por el caso de tortura en contra de Yhonier Leal, la vicefiscal dijo que Martha Mancera dijo que la Fiscalía no hace imputaciones infladas" y que no se trata de cuántos delitos se imputan, sino de lo que detalla la evidencia.



La Fiscalía dijo que Jhonier Leal pagará entre 40 a 50 años de prisión por el homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su mamá, con relación al preacuerdo del que se ha hablado luego de que Yhonier Leal aceptará cargos.

Lavado de activos

Por esta investigación paralela, la Fiscalía informó que se han realizado registros tanto en el inmueble en donde ocurrieron los hechos como en la peluquería y establecimientos de comercio vinculados con Mauricio Leal y se está investigando su origen, el análisis financiero de la información financiera que se recaudó y el movimiento de las cuentas del establecimiento de comercio.

Por otro lado negó que se haya encontrado evidencia de supuestos nexos de los Leal con carteles de narcotráfico como el del norte del Valle.



"Falso. Nosotros estamos investigando el origen de los fondos porque se detectaron dineros que pueden no tener justificación y esa la línea investigativa que tiene la Fiscalía. Pero lo otro no tiene ningún soporte probatorio", dijo.



Sin embargo, dijo que se está siguiendo la información que les fue allegada acerca de un posible vínculo con el grupo Nule, responsable de millonarios casos de corrupción en la contratación del país “Estamos determinando de qué forma y por qué montos”.