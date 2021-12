La multinacional de seguros Mapfre y Empresas Públicas de Medellín, EPM, firmaron un acuerdo para el pago de la póliza por las pérdidas presentadas en Hidroituango, que implican el pago de casi $3,9 billones por parte de la aseguradora, que corresponden al 90% de los daños totales que se habían presentado en el proyecto hasta 2019, por un valor total de $4,3 billones.



Del pago del seguro, EPM ya recibió un anticipo de $1,36 billones, la totalidad de recursos después serán cancelados directamente a la empresa el próximo 31 de enero del año 2022 con el fin de recuperar el dinero que se había perdido en el proyecto y que le generará al país el 17% de energía.



El desembolso se hace desde el tiempo en el que la póliza ampara la construcción, dicho seguro empezó a estar vigente desde el año 2011, los recursos deberán ser usados exclusivamente para trabajar en los daños de Hidroituango. Tanto EMP como Mapfre acordaron no demandarse mutuamente, los recursos de la aseguradora ingresan al Estado.



“La Contraloría no tiene competencia para dar ningún tipo de aval a estos acuerdos, pero destaca la voluntad de las partes en poner fin a las controversias suscitadas entre ellas, lo que permite concluir que las determinaciones adoptadas en el fallo con responsabilidad fiscal, en el caso particular de Hidroituango, cumplieron los propósitos definidos por el constituyente para la defensa, protección y resarcimiento del patrimonio público”, expresa el acuerdo firmado.

A la firma de la ‘Póliza de seguros todo riesgo’ asistió el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y quienes firmaron el documento, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y el CEO de Mapfre, Pablo Andrés Jackson.



“Haremos un seguimiento permanente, sin ahorrar recursos humanos ni tecnológicos, para que los recursos sean ejecutados cabalmente hasta que la obra entre en operación. Eso debe quedar perfectamente claro para EPM, para la Alcaldía de Medellín y para las demás autoridades que puedan tener injerencia en el manejo fiscal de dichos recursos”, aseguró el contralor Córdoba en declaraciones.



Para el gerente Carrillo de EPM, la firma es el reflejo de diversas entidades que reconocieron el siniestro, proyecto que desde en un comienzo costaba $10 billones y actualmente tiene un valor de $18,3 billones, aseguró que la entidad siempre se ha mantenido firme y terminarán el proyecto a tiempo.



Para el presidente Duque, este es un hecho que demuestra que el sistema de seguros sí opera en Colombia y está dando resultados, mensaje que también les daría confianza a los colombianos, a los proyectos y a los mercados de seguros.



“Aquí se trata de un siniestro y tiene que operar el mercado de seguros, por un lado, porque este es un proyecto necesario para Colombia, es estratégico, cualquier alteración en los cronogramas del proyecto representaría para el país una situación muy compleja. Desde el Gobierno Nacional si bien no somos gestores, ni contratistas ni inversores, si creemos que para dar confianza en los proyectos los mercados de seguro deben operar de manera rápida cuando se presentan los siniestros”, aseguró el mandatario.



Finalmente, el contralor Córdoba aseguró en este caso no existen ni vencedores ni vencidos por el hecho de que el país es el que gana.



“Con la juridicidad de nuestras actuaciones quedan también libres de dudas las garantías y seguridad que deben respaldar la inversión nacional y también la internacional. Ya nadie podrá seguir hablando de sesgos políticos porque le estamos demostrando al país que este fallo proferido por los funcionarios de la Contraloría, ha tenido en todas sus etapas rigor técnico y jurídico”, expresó en la declaración.