Familiares de Diputados, a la espera de la JEP

Tras la polémica por la no citación a las audiencias de reconocimiento de la toma de rehenes y asesinato de los Diputados del Valle en manos de las Farc, la Fundación Defensa de Inocentes, liderada por Sigifredo López, una de las víctimas, aseguró que el ente ya se puso en contacto y verbalmente le confirmaron que las siete familias que representa la organización sí podrán estar presente.



Las audiencias del Caso 1 de la JEP, sobre la toma de rehenes y otras privaciones de la libertad, van a realizarse el 31 de mayo, el 2 y el 6 de junio.



“Están en el proceso de formalización de la invitación. Hasta el momento no hemos recibido el correo. Sin embargo, estoy en comunicación con la JEP y la Magistrada encargada”, dijo López a El País.



Considera que sería “absurdo” no recibir la invitación porque la Fundación es la que ha liderado y guiado la investigación. “Nosotros somos las víctimas y eso violaría el principio de la centralidad de las víctimas que en últimas es la columna vertebral de los casos”, añadió.

López dijo que están pidiendo cinco puntos claves a la JEP. El primero, saber quién o quiénes planearon el secuestro perpetrado el 11 de abril de 2002 en la Asamblea a los 12 Diputados.



Otra punto es el conocimiento de las personas que ayudaron dentro y fuera de la Asamblea.



“¿Quiénes eran los hombres y personas que eran los custodios de cada uno de los Diputados y que dispararon a mis compañeros”, continuó. Con esta audiencia también esperan resolver si los victimarios aceptan o no los cargos de tortura permanente y el reclutamiento y asesinato de menores.



Finalmente, el único sobreviviente del secuestro de los Diputados señaló que “como víctima tengo mi derecho a exigir verdad y justicia, a eso no renuncio. Una cosa es perdonar y otra es renunciar a los derechos que nos corresponden”.