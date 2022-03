Fallo de la CIJ sobre litigio entre Colombia y Nicaragua se conocerá a mediados de abril 

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Corte Internacional de Justicia, CIJ, les notificó que el próximo 21 de abril tomará una decisión frente al fallo que interpuso Nicaragua en contra de Colombia por las supuestas violaciones de derechos en espacios marítimos del mar Caribe en el año 2013.



“Las decisiones de los jueces se conocerán este 21 de abril de 2022 en el Palacio de la Paz en La Haya, a las 10:00 a.m. hora de Países Bajos (03:00 a.m. hora Colombia). Es importante resaltar que, hasta tanto no se conozca el fallo, el equipo jurídico de Colombia no se pronunciará al respecto”, expresó la Cancillería en un comunicado.

La decisión que tome la Corte se centrará en los argumentos que presentó Nicaragua y en los cuales aseguró que Colombia habría vulnerado el derecho internacional, de no haber acatado otro fallo de la CIJ, de que la Armada colombiana hubiera hecho recorridos en el mar Caribe y de haber creado el decreto Zona Contigua Integral en el Archipiélago.



En su defensa, Colombia aseguró que Nicaragua ha vulnerado sus derechos de la pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago y en particular de la comunidad Raizal.



“En particular de la comunidad Raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales. Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia”, aseguró la Cancillería colombiana.



La exposición de estos argumentos se presentaron en La Haya entre los días 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021.



En dichas audiencias participaron la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins Sjogreen; el representante de la comunidad Raizal, Kent Francis James; los abogados internacionales especialistas que defienden a Colombia y la Armada Nacional.