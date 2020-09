Álvaro Uribe sostiene que "la honorabilidad es su gran afán"

Alejandro Cabra Hernandez

Asegurando que su “interés mayor es la honorabilidad” para que “las autoridades puedan aclarar este entramado", el expresidente de la República, Álvaro Uribe se volvió a referir a su proceso judicial.



En un video que publicó en Twitter, Uribe Vélez, sostiene que es falso que conozca a Carlos López, alias 'Caliche', a la vez que negó haya presionado al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a través él.



Al respecto sostiene que “en Neiva intentaron contactar a varios amigos míos. Álvaro Hernán Prada me llamó y me dijo que lo habían abordado porque el testigo contra mi hermano y mi persona quería rectificar sus mentiras".



También explicó que no presionó a Monsalve a través del abogado Diego Cadena, a quien también le impusieron detención domiciliaria. También el jefe del Centro Democrático, asegura que es falso que el abogado Jaime Lombana hubiera preparado una carta para presionar a Monsalve.

Uribe reiteró que Cadena hizo pagos por ocho millones de pesos a Carlos Enrique Vélez, pero que nunca se los consultó, "el doctor Cadena nunca pidió cambiar versiones ni fue instruido para ello. Yo solamente buscaba la verdad”.



En la actualidad el expresidente se encuentra detenido en su casa, a la espera de que la Fiscalía General se pronuncie sobre su caso, luego de haber asumido el proceso hace una semana.