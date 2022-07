Expresidente Uribe rindió interrogatorio durante cuatro horas ante la Fiscalía

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rindió interrogatorio este lunes ante la Fiscalía, por el proceso que se sigue en su contra por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.



Este interrogatorio se dio en el marco de la citación que le hizo el nuevo fiscal del caso, Javier Fernando Cárdenas, el pasado mes de mayo, como respuesta a los actos de investigación sugeridos por la Juez 28, Carmen Helena Ortiz, en su decisión de no precluir el proceso a favor del exmandatario.



Lea además: Gustavo Petro se reunirá este lunes con el embajador de EE.UU., Francisco Palmieri



En ese momento, la Juez explicó que el entonces fiscal, Gabriel Jaimes, no interrogó a Álvaro Uribe y se quedó con lo que este dijo en la Corte Suprema en diligencia de indagatoria.



Además, el nuevo fiscal del caso citó a Juan Guillermo Monsalve y a Deyanira Gomez, testigos claves en el proceso que se le sigue contra el expresidente. Sin embargo, el abogado de estas dos personas, Miguel Ángel del Río, ya le respondió al ente acusador, indicando que sus defendidos no asistirán por falta de garantías.



“Basta escuchar los ataques del Fiscal Delegado Gabriel Jaimes en contra de Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gomez, en las audiencias de solicitud de preclusión, para advertir dicha conducta, incluyendo una temeraria compulsa de copias en contra de ellos. Es que la representación de víctimas en este expediente ha fungido para la Fiscalía como acusados y el imputado como víctima en un ejercicio deteriorado del poder punitivo”, dice la respuesta a la Fiscalía.



Lea también: Piedad Córdoba está en la unidad de cuidados intensivos por un cuadro de tensión baja



Del Río explicó que sus defendidos están prestos a declarar en un eventual juicio frente a un Juez de Conocimiento que brinde las garantías que la Fiscalía no ofrece en este momento.



Cabe recordar que el pasado mes de mayo la Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio al expresidente Álvaro Uribe Vélez.