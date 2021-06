Comité del Paro: estamos preparados para la concertación, el que no quiere es el gobierno

Natalia Moreno Quintero

El presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, Nelson Alarcón, indicó en entrevista con Colprensa que la razón principal para levantarse de la mesa es que el gobierno no quería refrendar lo discutido en la mesa de diálogo. A su juicio la voluntad de diálogo del comité continúa intacta y este impase aún no puede considerarse como un rompimiento definitivo.



¿Porqué deciden levantarse de la mesa?



Desde el 2019 el Gobierno está dilatando las negociaciones frente a las solicitudes del Comité de Paro como el pliego nacional radicado el 26 de noviembre de 2019; posteriormente el 20 de junio de 2020 se radicó el pliego de emergencia y a partir del 28 de abril, debido a la no conversación, iniciamos un paro nacional; y luego de varias reuniones se llegó el 24 de mayo a un preacuerdo frente al tema de garantías de la protesta social que posteriormente el gobierno quedó de validar con el gabinete y que después ya quedó listo al 26 de mayo.



El Gobierno lo que hizo fue negar y echarse para atrás en la firma de esos preacuerdos que tenían el visto bueno y la aprobación del presidente y que en ese entonces el coordinador de la comisión Miguel Ceballos siempre manifestó que eso era un preacuerdo con el Presidente de la República. Debido a esas circunstancias exigimos que firmara esos preacuerdos y que derogara el decreto 575. Nosotros por lo tanto vimos que era mejor suspender este proceso.



¿Es un rompimiento definitivo?



Es una suspensión. Con lo que esperamos que el gobierno recapacite y que pare la barbarie, todos los días nos están asesinando a nuestros jóvenes y el gobierno no dice nada frente a este tema.

¿Hay voluntad de diálogo por parte de ustedes?



Siempre hemos estado dispuestos al diálogo y a la concertación y a la negociación desde el 2019 en el marco del paro del 21 de noviembre. Siempre hemos insistido que hay que buscar las soluciones de este conflicto nacional a través del diálogo y seguiremos dispuestos, sin trabas, dilaciones y talanqueras. Realmente buscando las soluciones de fondo como corresponde.



Hay sectores que están preocupados por la llamada Toma de Bogotá, ¿en qué consiste este evento?



No es una toma, lo que hay es una gran movilización no solo en Bogotá sino en todo el país y a lo cual llamamos a movilizarnos masivamente este miércoles 9 de junio. A su vez nos concentraremos en el Hotel Tequendama porque allí, de 3 a 4, la Cidh atenderá al Comité Nacional de Paro y nosotros radicaremos los preacuerdos en los que el Gobierno se echó para atrás frente al tema de las garantías al legítimo derecho a la protesta social y además expondremos la difícil situación por la que pasa el país.



¿Cómo entender que las dos partes, comité y gobierno, se echan el agua sucia frente a las dilaciones?



Nosotros, como siempre lo hemos reiterado, estamos preparados para esa concertación. El Gobierno es el que siempre se ha echado para atrás en los acuerdos pactados y esperamos que se pueda avanzar. Teníamos unos preacuerdos que después dijo que no quería. Hay compañeros en distintas regiones que han realizado acuerdos y el gobierno los desautoriza. En Cali, por ejemplo, quieren desconocer un acuerdo que se ha logrado entre los jóvenes y la administración de la ciudad, el que no quiere una concertación es el gobierno.





¿Cuál termina siendo la posición del Comité de Paro frente a los bloqueos?



Nosotros hablamos sobre el corte de vías, para nosotros no cabe el término de bloqueo. Realmente son intermitentes y la inmensa mayoría se han suspendido con la autonomía de los compañeros que hacen parte de los comités municipales, distritales, que junto a las administraciones locales han llegado a esos acuerdos son ellos quienes autónomamente han tomado esas determinaciones por eso bienvenidas esas concertaciones que se desarrollan y seguirán tanto a nivel departamental como municipal.



¿Cuál es su posición frente a la reforma a la Policía que anunció hoy el presidente Iván Duque?



Nosotros en los preacuerdos del 24 de mayo hablamos de una reforma a la policía que el gobierno había aceptado. En lo general lo aceptó y luego se echó para atrás. Pero esta mañana el Gobierno habla de una restructuración de la policía en el tema de la profesionalización, en el tema de Derechos Humanos, en el tema de los procedimientos. Prácticamente eso es lo que nosotros hemos hablado en la mesa, y desde el 26 de noviembre de 2019. Ahí se ve quién no quiere concertar y saca unilateralmente las cosas.