Entes de control ponen el ojo en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría pusieron el ojo sobre el Plan Nacional de Vacunación anunciado por el Gobierno Nacional, con el objetivo de “identificar de manera preventiva las situaciones que generan riesgos de ineficiencia o corrupción en este proceso histórico”.



La primera crítica de los organismos de control es que detectaron una insuficiencia en la dotación de equipos para garantizar la cadena de frío en las regiones. Pese a que reconocen los esfuerzos del ejecutivo en esta materia aún hoy se identifican regiones que carecen de ellos.



En particular se refirieron a los ultracongeladores, como requisito para la conservación en condiciones de estabilidad de las vacunas de Pfizer. “Asimismo, se identificó algún nivel de rezago en infraestructura para el almacenamiento del biológico en algunos territorios”.

Las tres instituciones advierten que puede haber una disminución en el rendimiento de las vacunas por “desatención a los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el Covid-19 publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social; posibles fallas en la capacitación o experticia técnica de los vacunadores; y deficiencias en la supervisión del proceso por parte de los verificadores”.



Si bien las tres organizaciones firmantes advierten que “es admisible un porcentaje marginal de pérdidas de dosis de vacunas, es fundamental evitar que esta situación se consolide como una práctica sistemática que derive en el desvío del recurso, apartándose de los objetivos del Plan Nacional de Vacunación”.



Los organismos de control identificaron que existen dificultades en el uso de los sistemas de información dispuestos en el plan de vacunación, pues aún existen fallas en el alistamiento de los requerimientos técnicos de las redes y equipos provistos para los centros de vacunación. Además, los organismos identificaron problemas de conectividad en las regiones y funcionamiento intermitente de la plataforma de registro en línea PAIWEB y PAIWEB 2.0.



Según las entidades de control, hay un uso de formas alternativas y “al parecer no estandarizadas de reporte, como formulario de Google, Whatsapp y contacto telefónico”.



Tal vez el punto más delicado del informe está en la falta de adherencia a los lineamientos técnicos y operativos. Las tres entidades indican que no existe una buena gestión de desechos peligrosos hospitalarios que se usan en la vacunación.



“Tales deficiencias -advierten- incrementan la contingencia de fraude por reutilización de frascos sometidos a una disposición inadecuada a partir de la inobservancia de instrucciones específicas que eliminan el riesgo desde su origen”.



Advierten que existen fallas en “la asignación de citas para la aplicación de la segunda dosis, lo que podría comprometer la adherencia al tratamiento y la efectividad de este, en caso de inasistencia”.



En el documento, las tres cabezas de los organismos diciplinarios advierten que hay una “priorización inadecuada de talento humano en salud y personal de apoyo, posiblemente desconociendo las consideraciones del Decreto 109 de 2020, en lo relativo a la intensidad de la exposición en los diferentes servicios asistenciales. Asimismo, identificándose diferencias en las bases de datos cargadas en las plataformas para tal fin, y su programación para la aplicación del biológico”. Esto, según los organismos favorecería a quienes quieren saltarse la fila.



Los organismos de control advierten que “la incorrecta aplicación de la política de frascos abiertos,podría generar favorecimientos en personas no priorizadas, con riesgo en el cumplimiento de los principios del Plan Nacional de Vacunación o el desperdicio de dosis en detrimento del logro de las metas. Reconocemos la probabilidad de pérdidas de biológico, de accidentes durante el procedimiento que afectan el rendimiento del contenido, entre otros factores. Sin embargo, lineamientos claros, comunicaciones transparentes y oportunas, así como explicaciones razonables y de cara a la comunidad, deben aportarle credibilidad al proceso de vacunación como un hito que cambiará el curso de la pandemia en este país”.



Por último, las tres entidades indican que “es aceptable que, en el inicio de un plan tan retador, se presenten dificultades en la implementación. Sin embargo, es imperativo que se garantice la capacitación de los actores del proceso en todos los niveles de coordinación, ejecución, evaluación y control, como garantía del cumplimiento de las metas, pero también de la transparencia y el acceso a la información oportuna y veraz que propicie la mejora continua, la protección de los derechos de todos los habitantes del territorio y el uso de los recursos públicos”.