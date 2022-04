En Colombia, el riesgo de morir por covid-19 persiste entre los no vacunados

En Colombia los indicadores de la pandemia, especialmente en términos de mortalidad, siguen mejorando. No obstante, el riesgo de transmisión de la enfermedad aún es alto entre los no vacunados, quienes representaron el 65% de los fallecidos en la última semana.



Así lo indica un análisis del médico epidemiólogo, Jaime Ordoñez, quien estimó las muertes semanales en personas no vacunadas basado en los datos del estudio Cohorte Esperanza del MinSalud, en el que se presenta la tasa de mortalidad en las personas vacunadas y no vacunadas, y en la distribución etaria de las 32 personas fallecidas por covid-19 en Colombia durante la semana del 3 al 9 de abril.



“Estos datos evidencian el riesgo tan grande que tiene esta población de morir por causa del covid-19, por lo que debería hacerse una búsqueda activa de estas personas para vacunarlas, bien sea para iniciar su esquema, aplicarles su segunda dosis o su tercera dosis, y no sólo esperar que acudan a los puestos de vacunación”, afirmó el especialista.



Según datos oficiales del Instituto Nacional de Salud, de los fallecidos en la última semana, 27 personas eran mayores de 60 años, una persona tenía de 30 a 59 años y otras cuatro muertes ocurrieron en menores de 30 años.



“Se puede concluir que el riesgo de transmisión entre los vacunados contra covid-19 en Colombia es moderado (16 muertes esta semana en personas vacunadas) aunque el riesgo de transmisión en los no vacunados continúa siendo alto”, dice Ordóñez.



Para el especialista, el bajo riesgo en las personas vacunadas señala el éxito que ha tenido la vacunación para combatir la pandemia.