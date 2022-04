ABC de lo que debe saber si va a laborar en la modalidad de trabajo remoto

l Ministerio de Trabajo expidió la reglamentación de la ley del trabajo remoto, modalidad que aumentó en el mercado laboral en el año de pandemia, 2020, justo cuando el Gobierno Nacional ordenó los confinamientos para evitar la propagación del covid-19.



La norma está contenida mediante el Decreto 555 expedido el 9 de abril de 2022 con base en la Ley 2121 de 2021.



“Muchos colombianos piensan que esta modalidad es muy similar a las del trabajo en casa o el llamado teletrabajo, pero no es así, cada una tiene sus propias características y se diferencian entre sí en varios aspectos”, aclaró el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.



En la práctica así funciona la medida del trabajo remoto:

¿En qué consiste?

El trabajo remoto es una modalidad de trabajo en la que el empleador y el trabajador no interactúan físicamente. Se realiza de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio.

¿Qué elementos se deben tener en cuenta?

Sobre el trabajador



1. Verificar los estándares que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo.



2. Contar con la instalación y/o actualización de los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma.

¿El trabajador debe asistir a la empresa?

Con el trabajo remoto, el empleado no debe asistir a las instalaciones de la empresa ni siquiera en la etapa precontractual, el contrato se debe suscribir a través de firma electrónica, conforme lo dispuesto en el Decreto 526 del 19 de mayo de 2021.

¿Qué debe cumplir el empleador?

Fijar de mutuo acuerdo, el costo del auxilio mensual que compensará los costos de internet, telefonía y energía. Este no podrá ser inferior al valor del auxilio de transporte definido por el Gobierno nacional.



De igual manera, acordar el valor mensual de compensación por el uso de las herramientas de trabajo del empleado.



Acordar la posibilidad de desarrollar la labor contratada a través de horarios flexibles, siempre y cuando se dé cumplimiento a la jornada laboral semanal.



El empleador podrá implementar mecanismos propios para determinar el cumplimiento de la jornada y proteger el derecho a la desconexión laboral durante los días laborales.

¿La medida aplica para todos los empleos?

No. Algunos cargos que pueden ser ejecutados de manera virtual a lo largo de la relación laboral mediante el contrato remoto son los siguientes:



- Desarrollador de software (Desarrollador Back end, front end, QA)



- Agente de Call Center y analista de datos



- Community Manager, diseñador web



- Editor de contenido, profesor o tutor virtual, traductor o intérprete, entre otros.

¿Cuáles son las diferencias del trabajo remoto con el trabajo en casa y el teletrabajo?

El trabajo en casa se da de manera temporal por situaciones excepcionales, especiales u ocasionales, tal como pasó con los confinamientos decretados por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del covid-19.



Entre tanto, el trabajo remoto es permanente, la labor se realiza ciento por ciento de forma virtual y no admite la alternancia.



Por su parte, el teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o por prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa.



No se requiere la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo, esta modalidad de organización admite 3 tipos de formas (autónomos, móviles y suplementarios), es reversible por parte del empleador y admite ser prestada bajo la modalidad de alternancia.

¿Qué razones sustentan el trabajo remoto?

- Analistas piensan que aumenta las opciones para acceder a talento humano.



En los próximos años será mucho más difícil atraer y retener a los mejores talentos para su fuerza laboral, según la encuesta de CareerBuilder de 2018 al concluir que cerca de la mitad de los gerentes de contratación encuestados (45 %), compartían su malestar ante la incapacidad de encontrar talentos para cubrir puestos fundamentales.

El 86% de sus candidatos más calificados ya estaban trabajando o no buscaban trabajo, mientras que el 40% de sus empleados talentosos planeaban irse el próximo año.



Un reporte de 2018 de Upwork encontró que los empleados especializados no solo eran más difíciles de encontrar que hace tres años, sino que eran aún más escasos al intentar contratarlos como parte del staff interno.



- Otra razón, dicen analistas, es que dinamiza la diversidad. Romper las barreras geográficas también contribuye a tener un equipo más diverso. Estudios confirman que contar con un equipo multicultural lleva al éxito empresarial.



En un reciente estudio del Journal of Financial Management se midieron aspectos relacionados con la etnia, género y orientación sexual. La conclusión es que las compañías que contaban con fuerzas laborales diversas son más eficientes.

En resumen

El trabajo remoto está regulado por la Ley 2121 de 2021. No hay presencialidad para prestar un servicio y, al igual que en las otras modalidades, el empleador deberá suministrar los equipos tecnológicos y cubrir gastos de internet y energía.



Recuerde que el teletrabajo también es una modalidad de trabajo no presencial. Hay tres clases del teletrabajo:



Autónomo: cuando el empleado utiliza su propio domicilio o un lugar diferente, acordado con el empleador y acude esporádicamente a la empresa.



Móvil: cuando la persona se apoya en el uso de dispositivos tecnológicos móviles, pero no tiene un sitio fijo de trabajo. Igualmente va a la empresa ocasionalmente.



Suplementario: cuando depende de la necesidad de la empresa, es decir que puede laborar entre la casa y la empresa.