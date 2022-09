ELN criticó propuesta de "paz total" de Petro y pide no se les iguale con bandas criminales

La propuesta de "paz total" que se está convirtiendo en una de las principales apuestas del Gobierno de Gustavo Petro volvió a quedar en medio de las críticas, esta vez por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que arremetió contra la idea.



A través de un comunicado, el cual nombraron "Las confusiones del proyecto de ley sobre la paz", el grupo guerrillero dejó claro su malestar por la posibilidad que ha planteado el Gobierno de que otros grupos al margen de la ley que tienen presencia en el país también sean tenidos en cuenta.



Incluso, el ELN criticó que en esa "paz total" a ellos se les esté relacionando con grupos delictivos que, según recalcaron, no están en las mismas condiciones de ellos ni fueron creados bajo las mismas ideologías.



"Bajo el ideal y el slogan de la 'paz total' se habla ahora de 'agrupaciones ilegales', incluyendo en ese manto al ELN , buscando igualarle en esa tabla a otras expresiones caracterizadas por rasgos diametralmente opuestos a la insurgencia", dice el documento.



La molestia del grupo guerrillero también hace referencia a que, según enfatizaron, ellos, a diferencia de los grupos dedicados a actividades delictivas y que ellos catalogan como criminales, sí tienen un estatus político.



"La referencia a la ‘ilegalidad’ del ELN resulta innecesaria, sabemos que la hace el Estado para recargar la explicación que da a su propia presunción de ‘legalidad’, naturalmente la insurgencia revolucionaria es ‘ilegal’ a la luz de las reglas dominantes, si no fuera contraria a la ley del régimen, no sería en nada rebelde", dice el documento.



Finalmente, el ELN hizo énfasis en que de concretarse los diálogos con el Gobierno, este debe tener claro que ellos tienen sus propias normas, estructuras y sistemas que conforman sus valores, los cuales deberán ser un tema de diálogo.



"Un horizonte de salida política dialogada y negociada podrá generar una nueva legitimidad, no antes, el ELN mantiene sus propias normas, sus estructuras, sus programas, su sistema de resistencia, por lo tanto, la legitimidad no deriva de la capacidad de fuerza sino de los valores de un proyecto político e histórico que supere el desastre del DDR, Proyecto de una Colombia democrática, sobre el cual esperamos poder conversar para encaminar los cambios de fondo que el pueblo necesita", precisó.