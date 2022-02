El Gobierno es el más interesado en conocer la verdad de 'Otoniel': Mindefensa

Tras la decisión de la policía de suspender la diligencia judicial que estaba desarrollando la Comisión de la Verdad con Dairo de Jesús Úsuga, alias Otoniel, las críticas y especulaciones sobre el motivo de la suspensión no han cesado, por lo que el ministro de Defensa, Diego Molano declaró que no tiene miedo a conocer la verdad del narcotraficante.



“No le tenemos miedo a la verdad de un criminal, no se nos puede olvidar que alias Otoniel es una amenaza para la seguridad nacional y uno de los criminales de la peor calaña, con una mente macabra, que ha afectado vidas, violaba niñas de comunidades indígenas, generaba desplazamientos forzados, crímenes de líderes sociales, ordenaba plan pistola contra los Policías”, declaró el ministro mediante una entrevista de la revista Semana.



Del mismo modo las autoridades dieron a conocer que la suspensión se realizó porque se revelaron datos sobre la reclusión de Otoniel, lo que ponía en riesgo el proceso.



Luego de esto, Molano, declaró que: "aquí no hay que cambiar el foco y decir que es una perita en dulce, que no ha hecho nada. Él es un criminal peligroso y la labor de la Policía es garantizar y proteger su vida para que pague por sus delitos, nadie más interesado que Colombia, que la fuerza pública en conocer su versión de la verdad, pero es una verdad de un criminal, que tiene que decir toda lo relacionado con el narcotráfico, sus negocios con los Balcanes, cárteles de México, la verdad sobre cómo afectó a tantas víctimas y cómo las va a reparar”.

Cabe recordar que el proceso con la comisión de la verdad se ha visto enturbiado por distintas situaciones internas y externas a la organización, por lo que la entidad hizo un llamado al presidente Iván Duque para que "respetara" su mandato.



Sobre esto, el ministro aseguró que: "cualquier acción que lleve o conduzca para su versión pues la vamos a cumplir, pero no se puede poner en riesgo la seguridad nacional por un cabecilla de tal peligrosidad para Colombia.



Durante estas indagaciones se han dado a conocer varios posibles procesos de fuga que tenía el narcotraficante, para evitar cumplir su condena.



“Lo importante es que no se relajen las condiciones de seguridad, que no se puedan materializar los planes de fuga, claro que nos interesa que se conozca la verdad, que lo diga, pero que se la mantenga todas las condiciones de seguridad porque es una amenaza para la seguridad nacional”, comentó el ministro.



Molano, concluyó asegurando que el Gobierno es el más interesado en conocer la verdad de Otoniel, sin embargo, cree que podría contarla desde los Estados Unidos.



"Acá lo importante es que es un narcotraficante, que la verdad la puede contar desde los Estados Unidos, y que desde allá diga cómo va a reparar a las víctimas", finalizó.