"Está en perfecto estado": Sec. Infraestructura sobre vía en la que se accidentó Julián A. Tobón

"La vía está en perfecto estado", aseguró el secretario de Infraestructura, Néstor Martínez, al referirse al accidente de tránsito registrado en la vía Cali - Jamundí en medio del cual perdió la vida Julián Andrés Tobón el pasado 14 de febrero.



Una semana después de ocurrido el siniestro, el Secretario se pronunció al respecto y negó que este se haya presentado por un mal estado de la vía haciendo referencia a la información que indicaba que el accidente habría sido causado por un hueco.

"Antes de hacer cualquier pronunciamiento decidimos consultar e investigar en detalle lo que sucedió. La información que hemos recibido de los expertos, en este caso la Secretaría de Movilidad, es que el accidente sí ocurrió en la Carrera 127 que es un sitio donde hace dos años iniciamos unas obras que se encuentran en perfecto estado", comentó Martínez.



Además, con relación a cómo se habría presentado en siniestro, el Secretario manifestó que el incidente no se habría presentado debido a un inconveniente en la vía tal y como indican las versiones que aseguran que Julián habría fallecido luego de que perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba al intentar esquivar un hueco.



"Se comprobó que en 100 metros a la redonda no existe ningún inconveniente de algún hueco. Se ha manifestado también que, desafortunadamente, el conductor de la motocicleta utilizó la zona de berma y ahí fue donde se produjo el accidente. Categóricamente el accidente no fue, como se dice en redes sociales, por el estado de la vía de ese sector", detalló.



Entre tanto, manifestó que se continúa trabajando en la recuperación de la malla vial de la vía Cali - Jamundí para cumplir con los plazos establecidos recientemente y poder así entregarla terminada en su totalidad.



"Este caso en particular el accidente no fue por defecto de la malla vial. Tenemos el proyecto bastante adelantado, nos falta el tema de la señalización. En este momento vamos a crear el bordillo que separa la vía rápida con la ciclorruta ", precisó.



Cabe recordar que Julián Andrés era el hermano mayor del deportista Felipe Tobón, quien fue asesinado el 18 de abril en el Cerro de las Tres Cruces. El joven era tecnólogo en electromedicina, se dirigía hacia Puerto Tejada, en el norte del Cauca, para realizar el mantenimiento de unos equipos de una institución.