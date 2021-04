Crimen de Felipe Tobón puso en evidencia los riesgos que corren los deportistas en Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

El asesinato de Jorge Felipe Tobón Sánchez el domingo pasado en el Cerro de las Tres Cruces dejó entrever los peligros que acechan a los deportistas en distintas zonas de Cali.



Sebastián Pérez, atleta víctima de un robo el pasado 13 de abril durante su jornada deportiva en la que iba con otro compañero, recibió varios golpes por parte, al parecer, de las mismas personas que acabaron con la vida de Felipe. “Todavía estoy gravemente lesionado y esperando una radiografía para saber qué tengo roto. Estos asaltantes eran, realmente, unos asesinos”.



A su vez, su compañero Duberney Marín, quien también sufrió graves lesiones ese día, declaró que “ya no se puede hacer ejercicio tranquilo. He escuchado testimonios de gente que dice que los han robado en el Cerro y, para que no griten ni nada, les llenan la boca con piedras. Para mí lo más lamentable es saber que todo este hecho de Felipe Tobón se pudo prevenir, si las autoridades hubieran atendido con inmediatez nuestras denuncias, nosotros dijimos que esa zona debían ponerla en alerta, pero no, nos remitieron a plataformas que no son viables para toda la comunidad”, indicó Marín.

Asimismo, el entrenador y atleta Wilfer Alfonso González dijo que “ante la lamentable situación que ocurrió con Felipe, es necesario crear rutas seguras para el desarrollo positivo de nuestros deportistas, tanto en la prevención de accidentes como actos delictivos. Tal vez incorporando acompañamientos de la Fuerza Pública en los sectores más visitados por los deportistas, como la Virgen de Yanaconas, Cristo Rey, parque de El Ingenio o Pico de Loro.



Al respecto, el experto en seguridad Adalberto Sánchez dijo que “desde la visión del Instituto Cisalva de Univalle, los peligros de los deportistas no son aislados de las condiciones de seguridad de Cali. Esta es una situación colectiva de lo que estamos viviendo en este momento, en lo que podríamos llamar las condiciones de convivencia de la ciudad”.



A su vez, Gustavo Orozco, especialista en seguridad, agregó que “ante esta ausencia de liderazgo, todas las iniciativas que apunten a mejorar la seguridad son bienvenidas, y mejor si se trata de acciones puntuales que ayuden a mitigar lo que estamos atravesando, pero en últimas no podemos instalar rutas seguras en todos los espacios de la ciudad. La inseguridad no está limitada a los corredores deportivos, los deportistas no son los únicos, se necesita una intervención real”.

Un estudio de la Universidad Icesi, afirma que el 43 % de los caleños evita hacer deporte en la calle porque siente miedo, y que el 26% por temor a ser víctimas de hurtos.

En la tarde de este martes, ciclistas protestaron por el crimen de Felipe Tobón. Bernardo Peña / El País

Rutas seguras para deportistas



Ante este panorama, la concejala Diana Rojas dijo que “la ciudad y, sobre todo quienes hacemos deporte, debemos saber que existe el pánico y que somos muy vulnerables cuando salimos a la calle y realizamos ejercicio”.



Asimismo, insistió sobre la implementación del proyecto de rutas seguras, el cual sugiere presencia de la Policía los días martes, jueves, sábados y domingos, entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en varias zonas deportivas de la ciudad.



Se pide también monitores de la Secretaría del Deporte para brindar apoyo y acompañamiento a los deportistas en caso de alguna necesidad y ayudar con el cumplimiento de los protocolos.

“Es necesario el diagnostico de las rutas más frecuentadas para amenizar esta serie de situaciones, por eso hemos hecho un trabajo conjunto con la Secretaría del Deporte, de Seguridad y la Policía, tratando de identificar unas rutas seguras. Ya nosotros veníamos trabajando esto desde hace un tiempo”, manifestó la cabildante.



La propuesta se desarrollaría en: Zona Norte (Avenida 2 Norte, costado norte del río Cali, entre el Parque del Avión y la Calle 70). Zona Sur (Parque de El Ingenio, entre la Avenida Pasoancho y la Calle 25). Zona Oeste (Bocatoma del Río Cali, Zoológico y el Bulevar del Río). y Zona Oriente (Bulevar de la Calle 72W, entre Carrera 28 y 28 G).



El plan de rutas seguras también reveló que los sectores deportivos más afectados por la inseguridad, según un informe de la Universidad Icesi, además de las Tres Cruces, son El Troncal, La Base (corredor verde) y El Ingenio.



Presuntos homicidas, a la cárcel



En la cárcel deberán permanecer, de manera preventiva, los dos hombres capturados el pasado domingo, señalados del intento de hurto y posterior asesinato del deportista Jorge Felipe Tobón Sánchez, en el Cerro de las Tres Cruces.



A los dos procesados, uno de ellos de ciudadanía venezolana, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, hurto calificado en grado de tentativa y actos sexuales abusivos, los cuales no fueron aceptados por los detenidos.



Hay una tercera persona involucrada en este hecho, la cual es buscada por las autoridades locales.