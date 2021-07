El fuerte llamado de la Contraloría para que se cumplan metas de reconstrucción en Mocoa

Un llamado al Gobierno para que cumpla los compromisos adquiridos con la comunidad en materia de entrega de viviendas, hizo el contralor delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, Javier Reyes Bustamente.



El funcionario recordó que en febrero pasado el Gobierno Nacional asumió el compromiso, con la población de Mocoa, de entregar 100 viviendas en septiembre y 290 en diciembre.



Pero este miércoles en la reunión que tuvieron funcionarios del Gobierno con la CGR, representados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda, informaron que no van entregar ese número de viviendas, sino 72 en octubre y las restantes en diciembre.



“Eso no obedece a la realidad. Estamos en el lote donde se desarrolla el proyecto Sauces II y aquí se ve que no hay posibilidad de entregar esas viviendas”, indicó en forma categórica el Contralor Delegado de Vivienda y Saneamiento Básico.

Por su parte, el Contralor delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, le dijo al interventor del proyecto: “Yo no puedo entender como está tranquilo, además validando que aquí vamos a tener en diciembre 216 casas, sin decir nada. Eso es indebido. Eso es un incumplimiento contractual”.



También molesto, el Contralor delegado de Medio Ambiente, le dijo a un funcionario de la Unidad de Gestión del Riesgo: “usted es el dueño de la plata que se está pagando al contratista para hacer las casas, usted no solamente tiene la facultad sino el deber de decir: no me eche carreta que usted no me va a cumplir”.



El Delegado de Vivienda le dijo a los representantes de la firma contratista del proyecto: “Ustedes tienen el descaro y el atrevimiento de decirnos mentiras en unas presentación. Señores, esto va a ser de conocimiento de la Procuraduría. Ustedes no pueden seguir diciéndonos mentiras”.