"El Fiscal me utiliza como chivo expiatorio para justificar su paseo": Gobernador de San Andrés

Alejandro Cabra Hernandez

Everth Hawkins, gobernador de San Andrés, se refirió a la imputación de cargos que adelanta la Fiscalía en su contra y la definió como un caso de "chivo expiatorio" que el fiscal general Francisco Barbosa utiliza para justificar el viaje que tuvo el fin de semana pasado al archipiélago.



Hawkins, en comunicación con Blu Radio, dijo que no tiene ni idea cuál fue el motivo del viaje del fiscal y el contralor a San Andrés, por lo que no dudó en definirla como "paseo".



"Yo creo que el Fiscal debió decirle al país cuál era su agenda en San Andrés. ¿Qué hizo?, ¿Una rueda de prensa con la comandancia de la policía? No se supo nada más, se publicaron unas fotos caminando por el comercio en pleno toque de queda decretado por mí", sentenció Hawkins.



Lea también: Comandante de Policía de San Andrés dio positivo para covid-19, ¿se reunió con el Fiscal?



El contrato por el que la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento para el gobernador de la isla es uno de publicidad de 500 millones de pesos que Hawkins adjudicó para "hacer la difusión de todo lo referente al virus en español, inglés y en criol (idioma nativo)".



El gobernador justificó la necesidad de ese contrato debido a que la isla no tiene buena conectividad a internet. "Ese contrato se celebró bajo urgencia manifiesta. Tuvimos tres ofertas, contratamos a una persona jurídica, que tenía idoneidad y conocimiento y es la empresa más grande que tiene San Andrés para este tema".

Hawkins señaló que esta no es un desafío suyo para el Fiscal, "pero no es justo que pasen por encima de nosotros, como ha pasado con otros gobernadores y alcaldes. Acá no tenemos siquiera las Ucis terminadas. Nosotros hemos hecho lo mejor posible. No tenemos donde enterrar gente. Hay muchas situaciones que la gente no conoce. Vino a pasear, porque me señala por un contrato en el que no hay nada irregular".



El gobernador reconoció que la Fiscalía investiga todos los contratos realizados en medio de la pandemia, como los que se han dado para conseguir equipos UCI y adecuar los cementerios.



"El contrato de publicidad se desarrolló debidamente, no hay cómo señalar peculado por apropiación ni celebración indebida de contratos.

No había tiempo para pensar a quién contratar porque esta situación no da espera, pero no hicimos ningún adelanto. Hemos ido pagando a medida que ellos han ido cumpliendo", cerró el gobernador.



En los próximos días, Hawkins rendirá indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por dichas acusaciones hechas por las Fiscalía.