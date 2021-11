EE.UU. incluye a dos disidencias de las Farc en su lista de organizaciones terroristas

Un alto funcionario del gobierno de Joe Biden confirmó en las últimas horas que dos grupos delincuenciales de las disidencias de las Farc fueron incluidos en la lista de organizaciones terroristas a nivel internacional de Estados Unidos.



De acuerdo con lo detallado, se trata de las estructuras conocidas como la 'Nueva Marquetalia', que es liderada por Iván Márquez, así como el frente séptimo de las disidencias en el sur y oriente del país, facción que está a cargo de el guerrillero Gentil Duarte.



Según indicó El Tiempo, uno de los cinco medios que hizo parte de una teleconferencia en la que se realizó el anunció, la Casa Blanca anunció que el gobierno colombiano ya fue informado sobre esta decisión, que será oficial una vez sea publicada en el registro federal.



El alto funcionario explicó que teniendo en cuenta que las Farc ahora son una guerrilla extinta, a diferencia de las disidencias está será retirada de la mencionada lista.



Al respecto, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que, al parecer, miembros del equipo negociador de La Habana habrían presionado a funciones de Estados Unidos para que no considerarán más a las Farc -hoy convertido en el partido Comunes- como un grupo terrorista.



"No son Farc-EP, son 'terroristas'"

Aunque el gobierno colombiano no se ha pronunciado al respecto, el ministro de Defensa, Diego Molano, sí se refirió a la decisión de la Casa Blanca y aseguró que a las disidencias de las Farc hay que combatirlas como lo que son.



"A las disidencias de las Farc, que se hacen llamar Farc-EP, hay que combatirlas con toda decisión porque son grupos terroristas", dijo Molano en diálogo con El País.



Con relación a la eliminación de la extinta guerrilla de la lista, Molano manifestó aunque respeta las decisiones de todos los países, sí considera que quienes están el Congreso deben responder por los actos criminales de los que fueron participes cuando hacían parte de la ilegalidad.



"Hoy son el partido Comunes, no pueden seguir con esa tranquilidad y con impunidad. Que reparen con sinceridad a las víctimas, que entreguen las rutas del narcotráfico, que terminen de entregar las armas y que no digan que a las víctimas las ponían a hacer trabajos forzados porque estaban aburridos", precisó Molano.