Duque estaría buscando reanudar diálogos de paz con el ELN, reveló expresidente Santos

El presidente Iván Duque estaría explorando caminos para lograr un acercamiento con la guerrilla del ELN y reanudar conversaciones de paz, reveló el exmandatario Juan Manuel Santos este miércoles.



"Tengo entendido que el presidente Iván Duque también está explorando caminos para reanudar conversaciones de paz con el ELN, eso nos llena de esperanza", anunció.



Durante su intervención en el evento conmemorativo del quinto aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc, Santos aseguró que él estaría dispuesto a colaborar en la búsqueda de un proceso de paz completo que beneficie al país.



Lea además: Los avances en el acuerdo de Paz que destacó el secretario de la ONU



"En ese esfuerzo encontrará todo nuestro apoyo y estoy seguro que también el de Naciones Unidas, ONU, y de la comunidad internacional. La Paz no es de nadie en particular, sino de todos los colombianos y del mundo entero", mencionó el expresidente.



Dijo, además, que hasta ahora los firmantes del acuerdo de paz han tenido que sobrellevar muchos obstáculos, por lo cual, de lograrse reanudar los diálogos con el ELN será necesario trabajar en equipo.



"La paz no es de nadie en particular, sino de todos los colombianos y del mundo entero y por ella debemos trabajar juntos hasta el fin de nuestros días", precisó Santos, quien recalcó que le complace el apoyo reciente que el presidente Duque ha manifestado a los acuerdos pactados en La Habana.



Lea también: El tenso debate en la Cámara que generó el caso de plagio de Jennifer Arias