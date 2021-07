Duque pide que Venezuela sea declarado por EE. UU. como país promotor del terrorismo

El presidente Iván Duque le pidió al gobierno de su homólogo estadounidense, Joe Biden, incluir a Venezuela en la lista de países promotores del terrorismo, solicitud manifestada durante la instalación del III Seminario Internacional Análisis y prevención del Terrorismo Urbano, un evento al que asistió el Embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg.



“El Gaor 33 (Grupo residual) de las Farc está protegido en Venezuela. Allí está alias Romaña y el Paisa, Antonio García, Pablito, por solo mencionar algunos delincuentes. Claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos como un país promotor del terrorismo", sentenció el mandatario.



Duque aseguró que Venezuela podría tomar dos caminos, "seguir patrocinando el terrorismo o entregar estas personas a las autoridades de los países que los están buscando".



En el evento estaban también presentes el ministro de Defensa, Diego Molano; el ministro del Interior, Daniel Palacios; el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín; el director del Centro William J. Perry, general Frederick Rudesheim; y el profesor David Spencer, del Centro William J. Perry.

El Presidente afirmó que "el terrorismo es una amenaza global que se ha sentido en distintos momentos de la historia de la humanidad", pero que después del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos a las torres gemelas, "el mundo consolidó la reacción de los cuerpos de seguridad internacional para entender que estos fenómenos tienen que ser desmantelados y enfrentado con todas las capacidades".



Así mismo, el presidente se refirió nuevamente al atentado del que fue víctima en Norte de Santander y aseguró que no le tiene miedo a las amenazas de las disidencias, por lo que responderá con contundencia a los hechos de violencia.



“Dicen ellos (las disidencias) que pretenden seguir con esos planes criminales, pero todos esos planes han sido develados por inteligencia de la Policía, con la colaboración internacional. No le tenemos miedo a ninguna de esas amenazas, los vamos a desmantelar por completo. Se hará firme que Colombia no se arrodilla ante ninguna amenaza, quedan notificados, responderemos con toda la capacidad del estado, les vamos a seguir quitando sus laboratorios”, dijo el presidente.



Por otro lado, el ministro de defensa, Diego Molano, también hizo un llamado internacional contra el terrorismo, a propósito de la presencia de la Gaor 33 en Venezuela, al mando de alias Jhon Catatumbo.



“Se han hecho todas las acciones de llamados internacionales para lograr un desmantelamiento de esta organización. No permitiremos que sus negocios de narcotráfico y sus acciones terroristas busquen atentar contra la estabilidad de las instituciones en Colombia y mucho menos en Norte de Santander, que es donde pretender seguir actuando”, dijo el ministro.

Sobre el seminario

El curso académico es apoyado por la Embajada de los Estados Unidos y dictado por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry.



El programa tiene una duración de dos semanas. La primera semana, virtual y con enfoque teórico, se viene desarrollando entre el 19 y 23 de julio. La segunda semana presencial, con metodología práctica y de trabajo en equipo, entre el 26 y 30 de julio de 2021.



Este espacio académico tiene como objeto proporcionar formación práctica para el diseño y la implementación de políticas y estrategias para la lucha contra el terrorismo, especialmente en entornos urbanos.



En esta oportunidad, los alumnos inscritos en el curso son un grupo aproximado de 90 funcionarios de la Presidencia, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía, DNI, Uiaf, Inpec y, por primera vez, una importante participación de entidades territoriales mediante 32 funcionarios de las Secretarías de Seguridad y Gobierno de Alcaldías y Gobernaciones que participan en los Centros Integrados de Información Contra el Terrorismo de 16 ciudades.