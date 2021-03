Duque llama al buen comportamiento para evitar un tercer pico de la pandemia

Natalia Moreno Quintero

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, hizo un llamado a los colombiano para tener un comportamiento prudente durante la Semana Santa que se avecina y no repetir la experiencia que se vivió en diciembre del año pasado.



El mandatario colombiano señaló que hay que evitar repetir esa experiencia, que llevó a que al inicio del nuevo año se regresara a las cuarentenas estrictas en varias regiones del país, con el fin de bajar el contagio y no colapsar las Unidades de Cuidados Intensivos.



“Sabemos que estamos recuperando vida productiva; sabemos que estamos recuperando actividad turística, pero los protocolos y la conciencia, de cara a la Semana Santa, es fundamental; por eso, el buen comportamiento implica que nosotros nos protejamos frente a un tercer pico de la pandemia”.



El Jefe de Estado instó a los colombianos a no bajar la guardia, para evitar lo que ocurre en algunos países de la región, donde se han disparado los casos y las muertes, a pesar del buen ritmo de vacunación.



“Así como se avanza en la vacunación masiva, también es muy importante mantener todas las medidas no farmacológicas, particularmente con el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad, el lavado constante de manos y evitar las aglomeraciones”, subrayó.

Sobre el incremento en los casos en algunas ciudades del país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que se debe estar alerta ante los aumentos que se han visto en los últimos días, como en Santa Marta, donde se llegó a una ocupación cercana al 91 % el pasado fin de semana.



El funcionario también mencionó a Barranquilla, que “ha tenido un pequeño aumento, no del tamaño de Santa Marta, pero también notorio y relevante en casos de ciudades”, así como la situación de Montería y Sincelejo, que registran un aumento “importante durante los últimos días”.



Y, por último, hizo énfasis en Leticia, “donde se evidencia un crecimiento tanto en el número de casos como en el número de fallecidos”, por lo que recordó que allí está circulando la cepa brasileña.



“En este momento ya llevamos cerca de 21.000 dosis aplicadas de vacuna, lo cual nos indica que estamos corriendo, realmente haciendo un esfuerzo muy grande con el departamento del Amazonas para poder cerrar este cerco epidemiológico”, concluyó.