Duque considera que desde su partido no debieron comentar sobre elecciones en EE.UU.

Álvaro José Carvajal Vidarte

Durante su participación en el Diálogo Interamericano, el presidente Iván Duque se refirió a las acusaciones que se le ha hecho a su Gobierno de interferir en las elecciones de Estados Unidos a favor de Donald Trump, quien buscaba ser reelegido en el cargo.



“Mi predecesor durante la campaña de los Estados Unidos dijo públicamente que Hillary Clinton era más favorable para Colombia que Donald Trump y esto era en medio de la campaña. Respeto lo que dijo, pero como presidente yo nunca haría un comentario como ese porque, honestamente, creo que nuestro papel como jefes de Estado cuando hay un proceso electoral en otro país es mantenernos alejados”, señaló el mandatario.



De igual forma, Duque enfatizó que nadie en su administración tenía derecho a hacer algún tipo de comentario alrededor de la campaña en el país norteamericano, sin embargo, señaló que los presidentes no pueden decirles a los miembros de su partido qué decir porque cada uno de ellos tiene libertad de expresión. “Si hubieran pedido mi consejo simplemente les hubiese dicho: no lo hagan”, añadió.



“Tuvimos un funcionario de mi partido que resultó ser también ciudadano norteamericano y que representa a los colombianos fuera del país e hizo ese comentario. Yo nunca lo hubiese hecho y considero que no debió hacerlo ¿por qué? Porque podría exacerbar sentimientos que no eran necesarios en medio de la campaña”, indicó el presidente.

Duque resaltó que valora la relación que se ha construido con el presidente Donald Trump en temas importantes para el país como la lucha contra el narcotráfico y la crisis migratoria venezolana.



El expresidente Juan Manuel Santos ha sido uno de los que insistido en que el Gobierno de Iván Duque interfirió en las elecciones de los Estados Unidos. Dijo que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, habló con un contratista del Pentágono para ofrecer su ayuda en la campaña de Trump.



Santos, incluso, sugirió que con el fin de reestablecer la confianza entre Colombia y el electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Duque opte por cambiar a ‘Pacho’ Santos de la Embajada de Colombia en Washington.

Francisco Santos anunció acciones legales en contra del nobel de paz, asegurando falsedad en sus acusaciones.



Durante la campaña electoral de los Estados Unidos el representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, miembro del Centro Democrático, mostró públicamente su apoyo a Donald Trump.

