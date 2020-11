Álvaro José Carvajal Vidarte

Francisco 'Pacho' Santos anunció este lunes que denunciará a su primo, el expresidente Juan Manuel Santos por "injuria y calumnia", luego de que este último lo señalara de presuntamente contactar a un contratista del Pentágono con el fin de apoyar al actual presidente de EE.UU., Donald Trump, quien buscaba su reelección.



"Frente a las acusaciones del presidente Santos no quiero decir nada, pero mi abogado Iván Cancino en estos momentos está poniendo una denuncia penal por injuria y calumnia. Él (Juan Manuel Santos) va a tener que mostrar quién es el funcionario, quién le habló, cuándo lo llamó, qué le dijo y con quién hablé", le dijo el embajador en el país norteamericano a la periodista Vicky Dávila en su programa del mediodía para Semana.



La reacción del diplomático se produce luego de que el exmandatario asegurara en horas de la mañana a La W que 'Pacho' había llamado a un contratista del Pentágono para preguntarle cómo podía ayudar al presidente Trump a vencer a su rival, el demócrata Joe Biden, quien según proyecciones se quedó con la victoria.



"Hay una persona, un estratega, un contratista del Pentágono desde hace mucho tiempo, que ha ayudado mucho a Colombia. Trabajó con mi Gobierno, con el de Uribe, con el de Pastrana y tiene muy buenas relaciones con los partidos políticos en EE.UU. A esa persona lo llamó el embajador y le preguntó 'yo quiero ver cómo ayudo a Trump'", reveló el ex jefe de Estado.



Según el expresidente Santos, su primo Francisco "inclusive le mencionó la posibilidad de que (el presidente Iván) Duque fuera o bien a Miami o bien a Washington", a lo que el estratega, siempre según el exmandatario, le habría dicho que "no cometiera ese error" y que sería una locura.

"Algo que intervenga directamente la campaña de cualquier candidato rompe con ese espíritu bipartidista y eso sería un error, además podría ser hasta ilegal", le habría añadido el contratista, lo que llevó a que el embajador desistiera de su idea.



Al respecto, el embajador le dijo a Vicky Dávila que "no es cierto" que tenga relaciones con contratistas del Pentágono.



"La relación de la Embajada con el Pentágono la está manejando la doctora Mariana Pacheco. Mi relación con el Pentágono ha sido siempre institucional a través del secretario Sergio de la Peña y nada distinto. No tengo ni idea de dónde sacó esa versión", afirmó el embajador Santos.

El demócrata Joe Biden se impuso a su rival, el republicano y actual presidente Donald Trump, según los resultados del escrutinio. El mandatario aseguró que impugnará los resultados ante la Corte Suprema.

"No le hice campaña a Trump, ni loco que fuera"

El embajador también habló en la mañana de este lunes con Blu Radio. Aseguró que no le hizo campaña a Donald Trump y que las instrucciones del Gobierno de Iván Duque han sido claras con respecto a mantener la relación bipartidista.



"Ni loco que fuera (...) Lo que el embajador hace en Washington es una instrucción directa del presidente Duque y es que la relación tiene que mantenerse y tiene que ser bipartidista", recalcó.



Indicó que la relación de Colombia con Estados Unidos es una relación "tremendamente exitosa", y que el Plan Colombia, el acuerdo entre las dos naciones orientado a la lucha antidrogas y fin del conflicto armado colombiano, ha sido la política exterior americana "más exitosa de los últimos 50 años"



Aseguró que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, "sabe de la importancia estratégica de esta relación", por lo que no cree que vaya a haber un cambio en la política binacional.

Sobre el apoyo a la candidatura de Trump que evidenciaron algunos congresistas de su partido, el Centro Democrático, aseguró que les podría "generar problemas" a ellos, pero no a la relación entre los dos países.



"Quizás las declaraciones de algunos congresistas, que están en su derecho de hacerlo, les genere problemas a ellos y puede que le genere problemas al Centro Democrático; pero si me remonto a la relación del presidente Uribe con Estados Unidos siempre fue bipartidista. Tendrá que ser ese sector del partido el que enfrente sus declaraciones y su posición clara de apoyo al presidente Trump", puntualizó.