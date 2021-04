Dilian Toro contesta tuits de Gabriel Santos:" a usted le regalaron curul desde la que no ha hecho nada"

Erika Mantilla

Un fuerte cruce de señalamientos se dio entre Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de La U, y Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, en medio del debate suscitado en el país por la reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional.



En Twitter, el uribista aseguró que la colectividad de la exgobernadora del Valle no respalda el proyecto presentado por el gabinete del presidente Iván Duque, por intereses políticos y escribió: "No se dejen engañar por la nueva indignación de los políticos tradicionales, ellos piensan en votos, no en ustedes".



También cuestionó a la exmandataria, afirmando que "si le preocuparan tanto los bolsillos de los colombianos, no les habría cobrado -a esos mismos colombianos- $72 millones por contar con su experiencia como gobernadora".

En esa misma red, la exgobernadora Toro le salió al paso a sus comentarios y señaló que cumplió "a cabalidad" con el contrato mencionado por el parlamentario, de quien asegura "no ha hecho nada más que despotricar de personas que ni siquiera conoce". Además, dice textualmente la réplica de Toro, que la curul a él "se la regalaron".

Los comentarios del congresista, hijo del embajador Francisco Santos, se dieron luego de que el Partido De La U anunciara que no votaría a favor de la reforma tributaria porque la consideran un duro golpe a la clase media y a los asalariados del país.



También lo han hecho los jefes del Partido Liberal, César Gaviria; y de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.

Pero la discusión no paró allí y Santos volvió a tuitear: "No es despotricar. Es simplemente señalar que los políticos de siempre, como usted, hoy aparentan parecer cercanos a la gente. Pero no tuvo problema en ganarse 72 millones de impuestos, en plena pandemia, por contar algo que cualquier funcionario compartiría gratis feliz".



A lo que Toro refutó: “Los políticos de siempre” dice Gabriel Santos... ¿Cuánto se gana usted, mensualmente, en su curul regalada, con cargo al erario público, a cambio de despotricar y no hacer nada? Cuando tenga ejecutorias y menos aserrín en el corazón, hablemos".



Toro finalmente insistió en la importancia de llegar a un consenso entre los partidos para elaborar una propuesta con la que logren "los recursos (que busca el Gobierno con la reforma tributaria), sin que se afecte a la clase media y a los más pobres".