Una polémica ha generado la condena de 5 años y 15 días de prisión que le fue impuesta este jueves a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', por actos vandálicos cometidos contra el Transmilenio en 2019.



Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena, la decisión despertó diferentes críticas pues la influenciadora fue señalada como responsable del delito instigación a delinquir con fines terroristas y, además, no podría volver a utilizar sus redes sociales.



Uno de los principales cuestionamientos sobre la sentencia del Tribunal es por qué hasta la tarde de este jueves Daneidy no ha sido privada de la libertad y esto se debe a que aún no se habría emitido la orden de captura en su contra.



Aunque el Tribunal no le concedió la posibilidad de tener prisión domiciliaria, El Tiempo explicó que este sí señaló que, de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2018, 'Epa' podría solicitar que se garantice su derecho a la doble conformidad judicial o a impugnar la primera condena, que fue impuesta en marzo de 2020.



Solicitud que Omar Ocampo Hoyos, defensa de la influenciadora, realizaría en las próximas horas ya que, según anunció el abogado, presentará ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación con el cual buscará que se evalúe la sentencia.



Esto teniendo en cuenta que uno de los magistrados del caso, Juan Carlos Arias López, consideró que no se debió condenar a Daneidy por este delito y presentó un salvamento de voto frente a la decisión del Tribunal.



"No es dable asociar un acto de terrorismo, con un acto de vandalismo", argumentó el magistrado.



Cabe recordar que 'Epa' ha permanecido en libertad porque cuando el juzgado especializado la condenó en primera instancia a tres años y medio de cárcel, este le concedió la suspensión condicionada de la pena.



Polémica en redes sociales

En redes sociales se han generado diferentes críticas contra la decisión del Tribunal, una de ellas la del senador Gustavo Petro quien manifestó que "la justicia es para los de ruana".



A través de su cuenta de Twitter el senador escribió "Pobre y mujer, esos son los motivos que llevan a una estrafalaria condena a 'Epa Colombia'. Mientras poderosos corruptos quedan en la impunidad: el caso Odebrecht; o tienen penas irrisorias: Pulgar y Lyons".



La abogada Gabriela Tafur también se refirió al tema y por sus redes sociales manifestó que "Si el fin de la pena privativa de la libertad es la resocialización, ¿para qué privan de la libertad a quien ya se resocializó, se arrepintió y está creando empleo?.

​

​"El problema ni siquiera es la pena, es su forma de ejecución. Eso, además de una imputación inflada de la Fiscalía, responde a la irresponsable aceptación de cargos. El delito de 'instigación para delinquir' está exceptuado de cualquier beneficio o subrogado de ejecución", indicó Jaime Salamanca @JSalamanca95 en Twitter.

Le acaban de dar más años de cárcel a Epa Colombia que a la mayoría de políticos corruptos que se han robado a Colombia. Nadie defiende lo que hizo, pero sí es muy cuestionable la estratificación, jerarquías y clasismo que existen ante la justicia colombiana. — Fernando Posada (@fernandoposada_) August 12, 2021

Cinco años por “terrorismo” a Epa Colombia. Rompió un contador de Transmilenio. Mostró arrepentimiento y escaló una colina muy empinada. Creó cientos de puestos de trabajo y la fiscalía y unos jueces la mandan a la cárcel. Pero cientos de criminales sueltos. — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) August 12, 2021



La polémica también ha generado algunos comentarios a favor de la condena, que han sido compartidos por redes sociales.



Uno de ellos el de Luis Aníbal Rincón @Rincon001A, quien en su cuenta de Twitter escribió "sentar estos precedentes es necesario para el futuro del país y más que los influenciadores asuman responsabilidad de sus actos.



"Yo estoy de acuerdo con la sentencia, cometió un delito, se arrepintió sí, que cambió sí, pero eso no significa que no debe pagar por sus actos. Ahora que la justicia debe ser para todos por igual. Eso sí es grave a todos los delincuentes deberían estar en la cárcel", manifestó el usuario @RILAC329 por la misma red social.



"Un influencer es un medio de comunicación y debe utilizar su condición para mejorar y generar bienestar no para incitar a destruir y vandalizar, estoy de acuerdo con que se le juzgue y condene para que aprendan a utilizar su popularidad", dijo @grellabar123 también por Twitter.

Saben por qué somos un país inviable? Porque apenas la justicia actúa y condena a una terrorista como Epa sale todo el mundo a decir que pobrecita y que es desproporcionada la pena. Olvidaron que por su mal ejemplo hoy medio Transmilenio está destruído. — John Milton Jr (@jbagbam) August 12, 2021

Les parece desproporcionado que Epa Colombia pague 5 años de cárcel, pero viven quejándose porque cogen a un ladrón y lo sueltan a las 3 horas.



Aplaudo cuando se hace justicia, todos los vándalos deberían pagar, todos los corruptos, todos los criminales.



Sean coherentes. — Laura Medina Ruiz (@LauraMedinaRuiz) August 12, 2021

Respuesta de 'Epa Colombia'

Luego de conocerse su condena, Daneidy Barrera Rojas se pronunció a través de sus redes sociales y agradeció los mensajes de quienes la apoyan.



"Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, que hay días donde no quiero saber del mundo y que el mundo no sepa de mí, pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí", dijo 'Epa'.



Diane Celis, pareja de 'Epa Colombia', también habló sobre el tema y escribió: "Nosotras más fuertes que nunca".