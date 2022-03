Desde este domingo, colombianos en el exterior comenzaron a votar al legislativo

Más de 900.000 colombianos en el exterior desde este domingo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones de congreso de la república y las consultas interpartidistas para candidatos a la presidencia, según informó la Cancillería colombiana tras la apertura de la primera mesa de votación en el exterior.



En Auckland, Nueva Zelanda, Imelda Aguirre fue oficialmente la primera colombiana en ejercer su derecho al voto en este certamen electoral. Como ella, otros connacionales podrán acercarse del 7 al 13 de marzo de 8:00 a.m a 4:00 p.m (hora local del país donde residen) a los 250 puestos de votación habilitados por Cancillería y Registraduría en 66 países en el mundo.

Según informó la cancillería, el Censo electoral en el exterior aumentó en 2022 un 10.88% con relación al 2018. La mayor porción de colombianos inscritos para votar en el exterior se encuentran en Estados Unidos.



Sobre la situación de los colombianos en Venezuela, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri, señaló que Colombia no tiene representación diplomática ni consular en ese país, debido a la ruptura unilateral de relaciones por parte del Gobierno de Maduro y por esa razón la Registraduría Nacional estableció seis puestos de votación en zona fronteriza, para que los connacionales puedan ejercer su derecho al voto.



Por su parte, el Secretario General de la Cancillería, Luis Gabriel Fernández, explicó la situación con los colombianos en Ucrania y Rusia: “En Ucrania no tenemos representación diplomática, entonces no existe puesto de votación…El puesto más cercano es en Varsovia, el cual operará sin ninguna novedad”. De igual forma, los colombianos en Rusia también podrán acercarse a los puestos de votación, los cuales operarán normalmente.