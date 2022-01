Desde Chile estarían promoviendo vandalismo contra sistemas masivos del país: Mindefensa

Organizaciones chilenas estarían asesorando a las llamadas 'primeras líneas' del país con el objetivo de adelantar acciones contra los sistemas de transporte público a nivel nacional.



Así lo denunció el ministro de Defensa, Diego Molano, a propósito de una convocatoria que se conoció en redes sociales para realizar una 'colatón' en Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, luego de que subiera el costo del pasaje.



"Este fin de semana se conoció una convocatoria por redes sociales de una organización chilena y grupos de 'Primera Línea' en Bogotá y en Colombia. Este video devela que hay una red internacional que busca cooperar y actuar para desarrollar acciones que desestabilicen, que generen violencia y acciones que instiguen el delito y la destrucción de sistemas de transporte público", indicó el ministro Molano.



Ahondó que la llamada 'colatón' de Transmilenio no solo tiene como propósito evadir el pago del pasaje, sino que busca instigar a violencias futuras que promuevan la destrucción de la infraestructura del sistema.



"En el caso de Bogotá, al día siguiente, uno de los actores de ese video salió precisamente en un punto de Transmilenio, no solo diciendo que no pagaran, sino incitando a la destrucción de las estaciones, a la quema de la ciudad y a las afectaciones contra nuestra propia fuerza pública", agregó el Ministro.

Denunciamos que la jornada de colatón ocurrida esta semana en @TransMilenio tuvo coordinación internacional por parte de movimientos que buscan desestabilizar el orden público.

¡No lo permitiremos! Nuestra fuerza pública está al frente para defender a los ciudadanos. pic.twitter.com/0HgI9sQCxa — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) January 13, 2022

Molano indicó que desde el año pasado la Policía Nacional ha avanzado en la captura de los presuntos responsables de atacar los sistemas masivos del país y destruir más de 700 buses a nivel nacional y decenas de estaciones en Cali y Bogotá.

Al respecto, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, ahondó que se avanza en la judicialización de los más de 250 detenidos.



"Algunas de las 'primeras líneas' tienen relación directa con el ELN y las disidencias de las Farc. Los delitos por los cuales han sido imputados han sido terrorismo, secuestro, concierto para delinquir y otros relacionados con daños en bien público o privado o ataque a servidor público; la mayoría de estas personas capturadas tienen medida intramural", expresó el oficial.



El general Vargas indicó que durante 2021 fueron dañadas 16 cámaras de Transmilenio, hubo 287 acciones para dañar las estaciones de ese sistema y, a nivel nacional, se afectaron 126 buses de los sistemas de transporte locales.



Así mismo, aseguró que continúan con los procesos de búsqueda y ubicación de las personas que están llamando a la quema de la ciudad de Bogotá, para que "respondan por los delitos correspondientes".



"La Policía Nacional, a través de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Dijín, se reunirá con la Fiscalía General de la Nación para que verifique si en esta convocatoria hay instigación al delito y algún otro llamado para la violencia y se proceda a la identificación e individualización de las personas, de acuerdo con las infracciones al Código Penal", subrayó.

Junto a @mindefensa y @PoliciaBogota alertamos sobre coordinaciones internacionales para promover delitos contra Transmilenio y otros sistemas de transporte masivo. Detrás de estas actividades están las denominadas Líneas. pic.twitter.com/sIamsROjfC — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) January 13, 2022

"Quienes instiguen al delito serán judicializados"

El ministro Molano hizo finalmente un llamado a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a que no participen de estas jornadas que buscan generar caos y violencia en las ciudades del país.



"Hacemos un llamado a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que en las próximas semanas retornan a las jornadas académicas universitarias y escolares, a no dejarse confundir: una cosa es la manifestación pacífica y otra es la incitación al delito o a la destrucción", dijo Molano.



Ahondó que este llamado es "al respeto de las normas y a no permitir que este tipo de afectaciones dañen las ciudades".



Indicó que hay un despliegue de las autoridades para que proteger el sistema de transporte público y garantizar la movilidad en el país.



"Que tengan claro todos aquellos que instigan al delito, que instigan las acciones en contra de la convivencia, que los vamos a seguir persiguiendo y judicializando. Aquí estamos en defensa y sin tregua contra todos aquellos que buscan destruir sistemas de transporte público y afectar la seguridad en Bogotá y cualquier otra cuidad", subrayó el ministro Molano.