Fiscalía inició indagación por escándalo de contratos del exasesor de María Paula Correa

La Fiscalía General, inició una indagación preliminar para establecer si el exfuncionario del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Andrés Mauricio Mayorquín, y su esposa, Karen Liseth Váquiro Cuéllar, cometieron delitos en el marco del escándalo sobre los 24 contratos que firmó Váquiro con el Estado que suman $1.245 millones.



"La Fiscalía dará inicio a una indagación que permita esclarecer si en la adjudicación de contratos se presentaron irregularidades en su selección. Esta se realizará de acuerdo a lo que se ha publicado en medios de comunicación con la finalidad de esclarecer responsabilidades", indicó el ente acusador, que de establecer que se cometieron delitos, los vinculará a una investigación formal.



Cabe recordar que Karen Váquiro Cuéllar, esposa de Andrés Mayorquín, quien se desempeñaba como asesor político de la jefa de Gabinete, María Paula Correa, se convirtió en contratista del Estado desde que éste llegó al cargo, en octubre de 2019, lo que podría configurar un conflicto de intereses.

Lo anterior, se conoció tras una denuncia de Blu Radio, que reveló que tres meses después del ascenso profesional de Mayorquín, su esposa, cuya única experiencia era como empleada bancaria, firmó su primer contrato de prestación de servicios profesionales con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) al cual le siguieron otros con distintas entidades oficiales.



Según la investigación, en dos años Váquiro firmó 24 contratos con entidades como los ministerios de Cultura y de Justicia, la Aeronáutica Civil, la Presidencia del Senado, la Agencia Nacional de Tierras y el Archivo General de la Nación, entre otros.

Mayorquín le escribió al Alcalde de Cartagena para ofrecer sus servicios

El alcalde de Cartagena, Willian Dau, contó, en medio del escándalo, cómo Mayorquín intentó ponerse en contacto con él para ofrecerle servicios sobre temas legislativos en el Congreso.



A través de un video, publicado en sus redes sociales, mostró los mensajes que Andrés Mayorquín le envió a su WhatsApp. "Será que así era que le conseguía contratos a su esposa? Les cuento mi experiencia con Andrés Mayorquin, el asesor de Presidencia", dice la publicación de Dau.



“Yo a este señor ya lo tenía fichado. Busqué en mi WhatsApp y encontré unas perlas de mensajes que quiero compartir con ustedes para que cada uno llegue a sus propias conclusiones”, contó el mandatario.

En el mensaje mostrado por el alcalde de Cartagena y enviado al parecer por el exasesor de la Presidencia, el 2 de septiembre del 2020, se lee lo siguiente: “Mi doc un saludo! Es cierto que necesitas alguien que te ayude con el reporte de temas de Congreso de la República? Si es cierto, tengo un perfil que te puede ayudar con eso por si acá, si me mal datiaron, te pido me excuses!".



Seguidamente, Dau muestra otro pantallazo de un mensaje enviado el 17 de enero del 2021, en el que Mayorquín insiste en ofrecerle los servicios de Váquiro.



“Estimado alcalde, un saludo. Me comentan que estás en busca de un apoyo a seguimiento de temas legislativos de Congreso de la República aquí en Bogotá (enlace). ¿No sé si sea cierto y su podría sugerirte a alguien? Mi esposa ha trabajo en esto y puede serte de ayuda a lo mejor. Excúsame lejos de mi importunar (le di tu dato a mi esposa por si acaso)”, decía el mensaje.