Defensor del Pueblo pide a Cidh su apoyo para construir acuerdos y levantar bloqueos

Álvaro José Carvajal Vidarte

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, envió un mensaje este sábado a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, en el que le solicita emitir un pronunciamiento que ayude a lograr acuerdos en el país.



"Hago un llamado urgente a la presidenta de la Cidh, Antonia Urrejola, para que desde su alto cargo haga un pronunciamiento que contribuya a que las partes lleguen a acuerdos y, en particular, a que se levanten los bloqueos, generadores de violaciones a los Derechos Humanos, DD.HH.", aseveró Camargo Assis.



El funcionario enfatizó en que la situación en el país es "apremiante" y recordó que la Defensoría trabaja en velar por los DD.HH. de todos los ciudadanos.



"No obstante, es vital el acompañamiento de organismos como la Cidh, para contribuir a una pronta solución de la problemática nacional. He informado las cifras de quejas sobre violencia que hemos recibido durante las manifestaciones en estos 30 días, restricciones a la movilidad y al paso de productos esenciales, además de medicamentos, combustibles y alimentos en buena parte del territorio nacional, poniendo en riesgo vidas humanas", dijo Camargo.



Y puntualizó: "es por ello que le hago un llamado a la Cidh, porque sé que su voz y su trabajo será de vital ayuda para que se consoliden los acuerdos y cesen los bloqueos y la violencia".

Veeduría en Cali

El funcionario se dirigió este sábado a Cali, tras los graves hechos de violencia que se registraron en la capital del Valle durante la jornada de manifestaciones de este viernes.



En la ciudad se registraron, durante este día, al menos 13 muertes violentas y 36 personas heridas. Al menos cinco de los decesos están relacionados con hechos vinculados a enfrentamientos y disturbios en el marco de la protesta.



En la visita, el funcionario realizo veeduría a las labores de la fuerza pública, en medio de la que inspeccionó el equipamiento usado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.



"Estamos siempre en cumplimiento de la Constitución, las leyes y de todo el ordenamiento jurídico colombiano. Estamos haciendo una visita a las instalaciones de la estación de Policía El Lido, en Cali, para verificar todo lo que tiene que ver con la identificación de los distintos agentes del Esmad y por supuesto de la dotación con diferentes elementos", dijo Camargo.



El Defensor además recordó a los uniformados los parámetros a los que deben sujetarse y apegarse en el ejercicio de su labor.



"Siempre recalcando que es muy importante para la Defensoría del Pueblo, como garante de derechos, que hay que tener muy presente en el ejercicio del uso de la fuerza la proporcionalidad, y que ese ejercicio se realice de manera escalonada", explicó.



Y resaltó: "es importante recordar todos los parámetros de respeto a los DD.HH., pero con mayor rigor lo que tiene que ver con los parámetros en el marco de la protesta social".

Declaraciones del defensor del pueblo, Carlos Camargo, desde Cali, donde realizó veeduría a las labores de la fuerza pública en la estación de Policía de El Lido.



El Defensor acompaña además la mesa de coordinación permanente, de la que hacen parte la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle, la Personería y la Procuraduría, en la que se hace seguimiento a las situaciones que puedan vulnerar los derechos.