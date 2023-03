Danilo Rueda reiteró ante la JEP la necesidad de un acuerdo de Paz Total en Colombia

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, entregó un balance a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de acciones realizadas desde el Gobierno actual y el Plan de Acción permanente para combatir y desmantelar organizaciones criminales.



El funcionario, en el marco de la audiencia ante la JEP en la que se hizo seguimiento a las medidas cautelares para proteger a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, expresó la necesidad de un acuerdo y proceso de paz para evitar situaciones peores de violencia en el país.



"Si el Acuerdo de Paz con las ex Farc fracasa, estaremos abocados a nuevos años de violencias, mucho más desdibujadas, escabrosas y terribles. No es una afirmación apocalíptica, es solamente una visión realista de lo que está sucediendo”, afirmó Rueda.



El Alto Comisionado mostró su preocupación ante los magistrados de la JEP por la persistencia de la violencia en los territorios, que podría consolidarse y definir el rumbo para el país. Pues, según el funcionario, “para el Gobierno, cualquier asesinato o amenaza contra un excombatiente es un golpe duro al proceso de construcción de paz".



Frente a esto, el magistrado Gustavo Salazar pregunto a Danilo Rueda sobre la consecuencia de los actos violentos de los grupos armados ilegales, quienes se supone están en negociaciones o acercamientos con el Gobierno, y en el marco de la ‘Paz total’ siguen asesinando y desapareciendo.



"Se genera desconfianza y se hace una exigencia de aclaración de hecho. Y empiezan a tambalear las posibilidades de que sea el escenario idóneo para resolver esa conflictividad armada", respondió el Alto Comisionado.



"Hay situaciones críticas en Nariño, Putumayo y Arauca; estamos haciendo desde lo que compete a la oficina de paz todo lo posible para que los firmantes del acuerdo puedan seguir desarrollando y habitando esos lugares", agregó.



Además, Danilo Rueda también reclamó que el Gobierno encontró “inacción, omisión, tolerancia y complicidad” de la Fuerza Pública con grupos armados y delincuenciales.



Acerca de la denuncia que había hecho de la corrupción en la Unidad Nacional de Protección, confirmó que "hay unas estructuras criminales dentro de la UNP y que esta situación está vinculada con todo el tema del narcotráfico y mecanismos fraudulentos al interior de esta institución, que muestra claramente que fue absorbida por dinámicas de corrupción".



Ante la pregunta del magistrado Alejandro Ramelli, de si tenía más evidencia de hechos de corrupción, respondió: "Claro. Esa red criminal al interior tiene que ver con los repuestos, los supuestos blindajes que no eran blindajes, asignación de vehículos a quien no correspondía (...)".



El comisionado también aseguró que durante los seis meses de acercamientos con todos los grupos armados, estos han manifestado su disposición a sentarse a dialogar.



"Hemos hablado con disidencias; la Segunda Marquetalia (que dice tener orígenes rebeldes); con grupos no rebeldes como las AGC, las Autodefensas de la Sierra Nevada y grupos que ejercen violencia en Quibdó, Buenaventura y Medellín”, dijo.



De acuerdo con Rueda, “no es tolerable ningún asesinato, tortura o desaparición”.



Finalmente, la magistrada Reinere Jaramillo recalcó que se había dado la orden hace más de dos años al Gobierno Nacional de emitir la política pública para el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales, y todavía no se ha emitido. Por lo que insistió en que esa política se entregue en el menor tiempo posible.