Contraloría advierte atrasos de más de un año en reconstrucción de Mocoa

Erika Mantilla

Cerca de cuatro años después de la tragedia de Mocoa (Putumayo) el balance de las obras de reconstrucción en esta ciudad aún están retrasadas, informó la Contraloría tras una visita al sector.



El contralor delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, Javier Reyes Bustamante, encabezó la comisión en la que también participó el contralor delegado para el Sector Infraestructura, Gabriel Adolfo Jurado.



La entidad advierte que las obras del Hospital José María Hernández tienen un atraso de casi 19 meses, con respecto al plazo inicial, y que el avance de la Fase II del hospital no supera el 20 %.



Así mismo, la cárcel antigua de Mocoa no está en funcionamiento y “el proyecto de una nueva simplemente está en el papel. Hasta ahora solo hay un certificado de disponibilidad presupuestal por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, para la compra de un lote”, informó.



También dijo que la Plaza de Mercado de Mocoa no existe, pues lo único que hay en ella es el aviso. Este lugar tiene presupuestados $ 6 mil millones, pero faltan otros seis mil.



Además, la construcción de viviendas para los damnificados tampoco muestra avances significativos, porque según la Contraloría se entregaron 300 viviendas y quedaron pendientes por construir 900, de las cuales el avance no supera el cinco por ciento.



Hace seis meses se iniciaron las obras del Megacolegio en Mocoa. Un proyecto con un valor de más de $10 mil millones, que debió iniciar en el año 2018, pero que solo entraría en funcionamiento en 2022.



La quebrada Sangoyaco fue otro de los lugares por los que mostró preocupación la Contraloría porque las obras de la parte alta y los diques de contención no se han adelantado. Además de que las obras más importantes no tienen diseños aprobados.

