Contraloría abre investigación fiscal contra Ecopetrol por inversiones en Perú

La Contraloría General de la República abrió una investigación fiscal contra Ecopetrol, por un negocio que realizó esta compañía en Perú. Este consistió en comprar a finales de 2008 el 50% de la propiedad accionaria de la sociedad Offshore International Group, OIG.



De acuerdo con la investigación de la Contraloría, Ecopetrol había pagado U$642 millones para adquirir esta empresa, que ahora es vendida por US$ 30,75 millones, es decir, menos del 5% de lo que pagó al momento de la compra, causando un daño patrimonial, según la Contraloría, superior a los $2,4 billones de pesos.



Lea además: Procuraduría General solicitó declarar constitucional la Ley de Inversión Social



Además, en el proceso varias firmas asesoras externas advirtieron de los riesgos geológicos (por la limitada y deficiente información con que se disponía), legales y técnicos de la compañía a ser adquirida. Pero a estos no se les prestó atención, según la Contraloría, y a los tres años de haberse adquirido la empresa se habían materializado varios de los riesgos advertidos, lo que llevó a Ecopetrol a comenzar un proceso de venta de dicha empresa en 2011 el cual no fue exitoso. Solo hasta finales de 2020 se pudo materializar la venta de la compañía, cuando todos sus indicadores financieros eran críticos.



La Contraloría explicó además que OIG no logró la incorporación de reservas, por el contrario, tuvo que desincorporarlas continuamente desde la compra; y tampoco tuvo éxito en las campañas de perforación debido a dificultades tanto técnicas, atribuidas a la complejidad de los yacimientos, como de entorno que le impidieron lograr su objetivo. “tema advertido por los asesores contratados para evaluar estos aspectos”, explicó la entidad.



Le puede interesar: Esta semana se escogería firma internacional auditora de comicios del próximo 29 de mayo



Por último la entidad explicó que desde el momento de la compra hasta la venta de OIG no hubo distribución de dividendos de la compañía, todas las utilidades generadas se reinvertían en la operación; lo cual fue una de las causas que llevo a los socios a vender la empresa, puesto que no recibían utilidades por esta inversión.