Conductor que atropelló a joven manifestante en Bogotá llegó a acuerdo económico con ella

Valentina Rosero Moreno

Después de la polémica por la camioneta que atropelló a una joven manifestante que se encontraba bloqueando el paso en inmediaciones del Monumento de los Héroes, en el norte de Bogotá, el conductor del vehículo y la mujer llegaron a un acuerdo económico.



Por medio de una carta, que fue firmada por las dos personas, la joven y el conductor del vehículo, un señor mayor de 75 años, acordaron que la mujer recibiría $600 mil por las lesiones ocasionadas. El acuerdo fue realizado en inmediaciones de un parqueadero con presencia de la Policía.



De igual forma, por medio del escrito, la joven manifestante acordó que no interpondrá ninguna acción legal en contra del conductor de la camioneta Porsche Cayenne de placas JLR175 que, según comentó su hijo, iba para una cita médica cuando ocurrieron los hechos.



Sobre los hechos, Henry Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga (Fedetranscarga) e hijo del conductor de la camioneta, manifestó que después de que se presentaron los hechos su padre estaba siendo atacado con piedras, por lo cual, se refugió en un parqueadero donde, posteriormente, se realizó el acuerdo.



"Llegaron a una conciliación ya que, afortunadamente, no le pasó nada; él le entrega $600.000 de un acuerdo que ella misma redactó. Es un incidente que no se le desea a nadie", comentó.



Asimismo, Cárdenas aseguró que cuando se registró el accidente, su padre "se afanó al ver a los manifestantes en la vía, trató de pasar por un lado y se bota la niña, le pega al espejo del lado derecho del carro, ella cae al piso y mi papá ve que ella se levanta, que no le pasó nada".



"En medio de su inocencia el arranca para evitar que lo linchen, sin embargo, lo alcanzaron y lo atacaron, afortunadamente el carro era blindado", indicó.



Entre tanto, Cárdenas rechazó los hechos y pidió a la ciudadanía que no recurran a la violencia para solucionar lo sucedido, ya que él y su familia han sido amenazados.



"Me han amenazado y han amenazado a mi empresa; hago un llamado a la calma porque no hay necesidad de esto, afortunadamente a la niña no le pasó nada y por eso llegaron a un acuerdo", precisó.



