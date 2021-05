Comité Nacional de Paro asegura que retiro de reforma tributaria "no desactiva el paro"

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las centrales obreras y sectores sociales reunidos en el Comité Nacional de Paro indicaron este lunes que el anuncio del retiro de la reforma tributaria "no desactiva el paro" y convocaron a una "gran movilización nacional" para este miércoles, 5 de mayo.



Así lo dieron a conocer través de una rueda de prensa, los presidentes de la CUT (Francisco Maltés), CGT (Percy Oyola), CTC (Miguel Morantes), la segunda vicepresidenta de Fecode (Martha Alfonso) y las representantes estudiantiles (Jennifer Pedraza y Luisa Gómez), quienes hacen parte del comité nacional.



Aunque indicaron que el anuncio del retiro de la reforma es "un triunfo de millones de colombianas y colombianos que se han movilizado", aseguraron que con el anuncio "no se desactiva la movilización".



"La gente, en las calles, está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria. El gobierno, desesperado, busca reencauchar un nuevo proyecto de reforma acordado en el Congreso apoyado en toneladas de 'mermelada', dejando al margen a quienes lo hemos rechazado", aseguraron.



Indicaron que su decisión es mantenerse en el paro y aseguraron que sus objetivos centrales son garantizar "garantías y libertades democráticas, garantías constitucionales a la movilización y a la protesta", así como pedir la "desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a lo responsable". De igual manera, solicitaron el "desmonte del Esmad".

Pliego de emergencia

Desde el comité pidieron además al gobierno negociar "un pliego de emergencia", como parte de las exigencias del paro, en el cual piden:



1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.



2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.



3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una

política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria



4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.



5. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica



6. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174.



7. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.



Según los líderes, "los recursos para atender estas peticiones están en prestamos del banco de la republica, uso de las reservas internacionales, renegociación de la deuda externa, eliminación de las exenciones tributarias a los grandes capitales individuales y a las grandes empresas nacionales y extranjeras, controles a la evasión, a los paraísos fiscales y a la corrupción".



Finalmente, reiteraron su llamado para mantener las acciones de paro nacional y convocaron el próximo 5 de mayo "una gran movilización democrática, pacífica y civilizada que, con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, le exija al gobierno los puntos reseñados".



"El paro continúa. Nosotros no estamos levantando, ni parando, ni aplazando. El 5 de mayo se llama a una gran convocatoria nacional de todos los sectores que no se han vinculado y a fortalecer las movilizaciones", indicó Martha Alfonso.

Denuncian abusos

Los líderes del Comité Nacional de Paro también aseguraron que han identificado "1.089 casos de violencia policial" en el marco de las manifestaciones que se han dado en el país.



Afirmaron que han recibido reportes de, al menos, "124 heridos, 726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios, 12 jóvenes que han perdido sus ojos y más de 45 defensores de Derechos Humanos a quienes se les ha limitado su posibilidad de ejercer este trabajo".



"Se han elevado dos peticiones ante la Cidh, porque las situaciones se han intensificado en las movilizaciones los disparos a civiles. Hay bastante documentación, videos de cómo la Policía, el Ejército y el Esmad han utilizado sus armas. Estamos pidiendo una intervención, un acompañamiento", aseguró la segunda vicepresidenta de Fecode.



"La Procuraduría, algunas personerías y la Defensoría del Pueblo infortunadamente brillan por su ausencia en este momento dramático en que se esta agrediendo violentamente a los manifestantes, de tal manera que hemos enviado mensajes a los organismos internacionales, pero todos conocemos las limitaciones para haber tenido una misión internacional que observara lo que está ocurriendo en este momento", dijo por su parte el presidente de la CGT, Percy Oyola.