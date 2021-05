Lo que vendrá después del retiro de la reforma tributaria

Natalia Moreno Quintero

No son pocas las preguntas que aún se hacen miles de colombianos después de que el Presidente retirara el controvertido proyecto de reforma tributaria... ¿Qué clase de reforma presentará ahora al Congreso?, ¿qué pasará con los programas sociales para las familias más pobres y las Mipymes?, incluso hay quienes se cuestionan ¿por qué no se levanta el paro si la reforma la van a cambiar y ya no tocará el IVA?



Analistas opinan que la que presentó el Gobierno al Congreso era un proyecto ambicioso que solucionaba el problema fiscal y daba garantía de los recursos para los programas como el de ingreso solidario y el Paef que eran claves por el impacto de la pandemia, pero ahora hay algo de incertidumbre.



Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, dice que el Gobierno seguramente irá por una reforma de menor alcance y magnitud que será políticamente más viable, pero también le dejará mayores riesgos de financiamiento al próximo Gobierno. “Ojalá no se afecten demasiado en este escenario los programas de apoyo a los ciudadanos más pobres que era uno de los focos del proyecto original y un elemento crítico dado el grave aumento de la pobreza por la pandemia”, agrega.



“Lo previsible es que aumenten las tarifas de renta a los individuos en el 1 % de mayores ingresos, así como los impuestos a los dividendos y al patrimonio. Sería deseable que no se recargue demasiado a las empresas--que son las unidades productivas--y más bien pedir más a los individuos de muy alto ingreso y patrimonio que en comparación con otros países tributan relativamente poco”, añade.

Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle, señala que el diálogo es la salida para construir país, desde las propuestas e ideas de los diferentes sectores.



“Es importante que en el nuevo texto de la reforma incluyan medidas que no afecten el poder adquisitivo de la población de clase media y al contrario genere incentivos al consumo e incrementen la confianza de los consumidores”.

A su turno, Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, señala que el nuevo texto de reforma tributaria seguramente le apuntará a un recaudo mucho menor. Esto implica necesariamente un recorte tanto en los impuestos como en los gastos propuestos para los programas sociales. “Ya el Presidente informó que no habrá ajustes del IVA a bienes y servicios básicos, ni aumento en la base gravable de personas naturales. Al final, tendremos seguramente una reforma similar a las últimas, en donde se recojan unos $1o billones, continuando con la presión de las calificadoras de riesgo a ajustes más estructurales”.



Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas de la Icesi, indica que se necesita es un gran consenso de cómo financiar los gastos sociales necesarios, esto se puede hacer con cambios marginales en el estatuto tributario y venta de activos.



La representante a la Cámara Catalina Ortiz, expresa ahora hay dos cosas: “los torniquetes al tema de economía, cuáles serán las decisiones de endeudamiento para seguir operando el Estado. Lo otro es que con la participación de todas las fuerzas del país ver si se puede hacer una reforma tributaria en el tiempo que les queda o ya tocará sobrevivir con unas medidas menos de largo plazo”.



Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, considera que el camino para conseguir recursos siempre estuvo ahí. En el 2018 se les hicieron recortes de impuestos a las empresas por unos $9 billones.

Empresarios

La Andi, sostiene que “el Gobierno da un importante paso adelante en la construcción de consensos”.



“Las empresas están dispuestas a asumir acciones solidarias y temporales que permitan aportarle a la estabilidad económica de Colombia sin afectar a los ciudadanos”, añade. El gremio dice que se pueden recaudar $13 billones a través del aplazamiento de la reducción del impuesto de renta, puede ser una sobretasa, el aplazamiento del descuento de ICA, del impuesto de renta y un impuesto al patrimonio del 1% para personas naturales con patrimonios superiores a $5.000 millones.

¿Qué dijo el presidente Duque?

Ordenó retirar el proyecto de ley de Solidaridad Sostenible y acto seguido le solicitó al Ministerio de Hacienda tramitar de manera urgente un nuevo documento que se construya en consenso solidario.

Dentro de la iniciativa, se busca mantener los programas sociales que nacieron en medio de la pandemia y que protegen a personas en estado vulnerabilidad. No habrá incremento en IVA, en bienes ni en servicios.

Por el bien de los colombianos

La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, expresó que “retirado el texto de la Reforma Tributaria urge que el Congreso asuma este tema con prioridad y evitar la a incertidumbre financiera”.



Plantea que el nuevo texto debe buscar el bien de los colombianos, sanear las finanzas públicas sin populismo y el apoyo para los más vulnerables.



Hay una necesidad de tender puentes con todos los sectores para lograr los acuerdos que recojan el malestar social existente. “Pero para ello se requiere de voluntad de todas las partes para dialogar, escuchar y aceptar los acuerdos. Todos podemos poner un grano de arena para escucharnos y generar acciones conjuntas por el bien de todos. Se necesita que los líderes de opinión, los partidos políticos y sus dirigentes, el Gobierno, los gremios cambiemos el tono y empecemos a pensar en bien común”.