Claudia López se retractó de declaración que le hizo al exalcalde Peñalosa

angela marcela alvarez

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López se retractó de una declaración en la que afirmó que el exalcalde Enrique Peñalosa tenía negocios con los buses y troncales de TransMilenio.



Anoche, en el programa Calle a Calle del Canal Capital, luego de que el juzgado 36 de pequeñas causas y competencia múltiple de Bogotá le diera un plazo de 48 horas para retractarse, la alcaldesa dijo que si sus palabras fueron malentedidas pide disculpas.



“Yo no he dicho que Peñalosa sea corrupto o bandido y que se embolsilla una plata de unos buses que él ve, la discusión es si ese modelo de troncales como la Avenida Caracas es el modelo que tiene que seguir teniendo Bogotá o si lo que tenemos que seguir haciendo es extender la red de metro”, explicó.



Lea también: Juzgado ordena a Claudia López retractarse por declaraciones contra Peñalosa



La decisión se produjo luego de que el exalcalde Enrique Peñalosa presentó una tutela para proteger sus derechos fundamentales a la honra, el buen nombre e imagen pública frente al comentario que Claudia López hizo el pasado 2 de diciembre de 2020 en la revista Semana.



“Qué era lo que pretendía hacer Peñalosa. A Peñalosa le importan el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete, y hay otros que pelean por un tranvía, sobre el cual se han hecho estudios en 15 años y nunca se ha podido hacer. Los ciudadanos no están ni por el tranvía del uno ni por el negocio de los buses del otro”, dijo en esa ocasión la alcaldesa.



El exalcalde agradeció a la justicia por el fallo que protegió su nombre.



Lea también: Audiencias de revocatorias seguirán realizándose: Consejo Nacional Electoral