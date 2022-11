Cerca de 4000 jóvenes se beneficiarán por condonación de deudas del Icetex

3.957 jóvenes, clasificados en grupos de pobreza extrema y pobreza moderada del Sisbén IV, se beneficiarán de la condonación del 100% de las deudas, informó la Central de Inversiones S.A. (CISA).



Según la entidad, actualmente CISA tiene 24.034 obligaciones procedentes de la compra de cartera a

ICETEX en 2017, las cuales servirán de base para este plan de alivios.



“El estudio de valoración nos dio la viabilidad de condonar la totalidad del capital y otros conceptos de la obligación a estudiantes clasificados en los grupos a y b del Sisbén IV, que corresponden a pobreza extrema y pobreza moderada. Estamos hablando de jóvenes que no tenían cómo pagar su deuda, jóvenes que no habían podido concertar un acuerdo de pago con CISA”, afirmó Nicolás Corso Salamanca, presidente de CISA.



Central de Inversiones S.A.- CISA identificó a 3.957 jóvenes, de los grupos de pobreza extrema y pobreza moderada del Sisbén; 60% son mujeres y el 78% está reportado en las centrales de riesgo.



“Con esta solución que ofrecemos, los jóvenes de los grupos a y b del Sisbén IV recibirán dos beneficios: la condonación total de la deuda y la eliminación de sus registros en las centrales de riesgo por estas obligaciones”, precisó Corso.



De otra parte, para el grupo c del Sisbén IV, CISA ofrece la condonación del 80% del capital y otros conceptos y para el grupo d del Sisbén IV, el 70%.



