Cédula digital en Colombia: ¿Cómo sacarla y qué beneficios tiene?

En 2021 la Registraduría Nacional implementó la nueva cédula digital con el propósito de facilitar los trámites de identificación a los colombianos, aprovechando las nuevas tecnologías de la información para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar papeleos innecesarios.



La cédula digital facilitará el acceso a los servicios digitales del Estado. Quienes hagan el trámite podrán obtener ciertos beneficios como la posibilidad viajar sin pasaporte o visado a países que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común del Sur (Mercosur), como Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.



El documento puede trámitarse de manera digital, ingresando al portal https://www.registraduria.gov.co/, una vez dentro deberá hacer click en “Trámite cédula digital", completar el formulario y pagar por PSE.



Finalmente se le programará una cita presencial para la toma de una fotografía y huellas dactilares.



Otra forma de sacar la cédula digital es asistiendo a una de las oficinas de la Registraduría, casas de justicia, consultorios jurídicos o a la Defensoría del Pueblo. En estos puntos encontrará funcionarios brindando el asesoramiento necesario para el trámite.



De esta forma, podrá hacer el pago presencial por un valor de $55.750 en cualquier sede del Banco Popular o en un punto de Efecty, Supergiros, Matrix Giros y Servicios S.A.S o una oficina de 4-72. También puede cancelar a través de PSE.



Después deberá asistir con el comprobante de pago a una de las sedes habilitadas por la Registraduría para la toma de datos biométricos y biográficos, datos que se recopilarán mediante el número de celular de la persona y su correo electrónico.



Luego de cumplir con los pasos antes mencionados el solicitante deberá esperar a que le entreguen la cédula en físico. A la dirección de correo le llegará un mensaje con un código QR mediante el cual podrá activar la cédula digital.



Es importante tener en cuenta que antes de descargar el documento en el dispositivo móvil hay que instalar la aplicación ‘Cédula Digital Colombia', disponible en App Store IPhone y Play Store - Android.



Cabe resaltar que a los ciudadanos colombianos que acaban de cumplir los 18 años de edad no se les cobra el monto fijado para la expedición del documento digital.



La Registraduría Nacional ha resaltado que no es obligatorio reemplazar la antigua cédula amarilla de hologramas.