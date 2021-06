"Casos de abuso de autoridad de la Policía se sancionan y no son sistemáticos": Duque 

Álvaro José Carvajal Vidarte

El mandatario participó este miércoles del conversatorio virtual 'Protegiendo la Amazonía', coordinado por The Americas Society / Council of Americas.

En medio de las críticas por las denuncias de casos de abuso policial durante el Paro Nacional, el presidente Iván Duque reiteró que su Gobierno tiene una política de "cero tolerancia" con estos hechos y aseveró que los mismos se investigan, se sancionan y no son sistemáticos.



El mandatario dio las declaraciones en medio de un conversatorio virtual con The Americas Society / Council of Americas, denominado 'Protegiendo la Amazonía'.



"La pregunta es, en 30 millones de procedimientos policiales, ¿existe la posibilidad y se han presentado casos de abuso de autoridad? Claro que se han presentado, pero se investigan, se sancionan y no muestran una tendencia de carácter sistemático", dijo Duque, tras ser indagado sobre el tema por su interlocutor -Brian Winter, editor en jefe de la revista Americas Quarterly-.



El mandatario agregó: "cuando uno mira el número de denuncias de abuso de 30 millones de procedimientos policiales, realmente, estamos hablando de números que pueden estar incluso por debajo de las mil denuncias al año y eso muestra también el nivel de profesionalismo que tiene nuestra Policía".

Recordó además que hace dos meses se presentó al Congreso de la República una reforma para que el servicio de seguridad ciudadana de la Policía sea más próximo al ciudadano y tenga mayor escrutinio.



"Se incluye, por ejemplo, los cambios de uniforme para tener más visibilidad de los agentes, su placa, puedan ser identificados", ahondó.



Y apuntó: "estamos moviéndonos también a la habilitación de 'body cams' para procedimientos policiales en calle; estamos introduciendo, en todos los niveles de formación de oficiales y suboficiales, la protección de los Derechos Humanos, y claro que eso es muy relevante".

¿Pasar la Policía al Mininterior?

Winter también preguntó al jefe de Estado si consideraba que, como han propuesto algunos sectores, considera que la Policía debería estar adscrita al Ministerio del Interior y no al de Defensa, como sucede actualmente.



"Sobre si debe estar en el Ministerio del Interior es muy bueno conocer la historia de Colombia, porque la Policía Nacional estuvo durante muchas décadas en el Ministerio de Gobierno, después convertido en Ministerio del Interior, y fueron momentos muy difíciles donde hubo una gran politización de la Policía Nacional", argumentó Duque.

Aseveró que esa politización "exacerbó la violencia partidista en la primera mitad del siglo XX en Colombia, se pasó la institución policial al Ministerio de la Defensa y eso ha permitido que nosotros tengamos una Policía que es totalmente distinta a cualquier otra de América Latina y el Caribe, inclusive distinta a la de países como Estados Unidos".



El mandatario resaltó que la Policía de Colombia cuenta con divisiones de antinarcóticos, aviación, ciberseguridad, carabineros, Gaula -antisecuestro-, mecanismo de intercambio con la Interpol, Turismo, Niñez, infancia y adolescencia, y seguridad ciudadana, "y solamente este es alrededor del 25 % del personal total que tiene la institución".