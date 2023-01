Caso Pecci: Capturan en El Salvador a mujer que estaría implicada en el asesinato del fiscal

Las autoridades de El Salvador capturaron en las últimas horas a Margareth Chacón, señalada de haber participado en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Cartagena.



El ministro de Seguridad de ese país, Gustavo Villatoro, fue el encargado de informar sobre esta captura. “La Interpol de El Salvador hizo todas las coordinaciones con la Fiscalía y como Gabinete Ampliado empezamos a realizar todas las diligencias para proceder a la detención”, explicó.



En este sentido, el Ministro de Seguridad dijo que su país no será refugio de criminales, por lo que Chacón será entregada en las próximas horas a las autoridades colombianas.



Margareth Chacón es la compañera sentimental de Andrés Felipe Pérez, quien en días pasados junto con su hermano Ramón aceptaron coordinar el homicidio del exfiscal paraguayo Marcelo Pecci.



Durante las audiencias de judicialización contra los hermanos Pérez la Fiscalía reveló que estos pagaron $1.500 millones a Francisco Luis Correa (articulador criminal del hecho ya capturado) por el atentado en el que fue asesinado el fiscal paraguayo.



Además, estas audiencias revelaron que Margareth Chacón también hizo parte de esta planeación y es la propietaria de una camioneta que fue usada para planear el crimen.



“La compañera sentimental del señor Andrés Pérez, Margareth Chacón, y Ramón Pérez, se habrían transportado en una camioneta Toyota de color gris placas IWV-738 y reunido en un restaurante con el único fin de planear y proveer al articulador de todos los insumos criminales para acabar con la vida del señor Marcelo Pecci", se dijo durante la audiencia de imputación contra los hermanos Pérez.