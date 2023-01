"No voy a firmar": fiscal Barbosa reitera que no levantará órdenes de captura a criminales

Continúa la polémica por la solicitud del Gobierno Nacional de levantar órdenes de captura a cabecillas de grupos al margen de la ley que se sumarían a la paz total, el proyecto bandera del presidente Petro.



El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, habló en Meridiano Blu, reiteró que no avalará las liberaciones porque va contra la Constitución y que el único camino que existiría para grupos como el Clan del Golfo y ‘Los Pachenca’ es la ley de sometimiento.



Según el Fiscal, los miembros de estos grupos ilegales “no tienen carácter político” y por esa razón “no existen condiciones constitucionales” para levantar estas órdenes de captura.



"Yo no tengo problemas personales con el presidente Petro (...) Llamamos para preguntar cómo iba el asunto porque nos estaban llegando los decretos en cascada. Queríamos saber qué estaba pensando el Gobierno frente a lo que nosotros estábamos diciendo”, aseguró Barbosa en diálogo con Blu Radio.



"Estamos con ustedes y no vamos a enviar ningún tipo de decreto, hay que sacar la ley de sometimiento", fue la respuesta que, según el Fiscal, le dieron en ese momento. Sin embargo, días después el Gobierno envió la resolución solicitando las liberaciones.



"Yo fui elegido por la Corte Suprema de Justicia. No voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que, en este caso, son organizaciones criminales y también son los que han matado a los líderes sociales y a los reincorporados. No voy a firmar ningún tipo de solicitud", recalcó el fiscal.