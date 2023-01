"La constitución ordena la paz": Petro sobre suspensión de órdenes de captura

Desde Davos, Suiza, presidente de Colombia, Gustavo Petro, sin nombrarlo directamente, se refirió a la decisión del Fiscal General de la Nación de no autorizar la suspensión de las órdenes de captura de integrantes de organizaciones las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN).



El mandatario colombiano recordó que esas competencias están contempladas en la Ley 2272 de 2022 que reglamentó la Ley 418 de 1993, más conocida como Ley de Orden Público.



"Nosotros aprobamos una ley en el Congreso, es una ley de la República que le permite al presidente designar una serie de intermediarios, llamémoslo así, de negociadores con grupos que necesariamente no tienen un origen político, pero que pueden tener un tratamiento socio jurídico para su desmantelamiento", afirmó el presidente Petro.



El presidente colombiano además aseguró que la negociación no será con el Gobierno, sino con la justicia.



Lea aquí: "Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero": Petro al Presidente de Guatemala



"Implica una negociación con la justicia, no con el Gobierno, no estamos en esa tarea de politizar una negociación que tiene que ser jurídica, pero que sí implica por la realidad de nuestro país la inclusión de territorios, de juventudes cuya exclusión a sido como el caldo de cultivo del crecimiento del narcotráfico, eso si tiene que ver con el Gobierno", afirmó el mandatario.



Petro aseguró que esas negociaciones que se realizarán serán socio jurídicas y tendrán como principal objetivo buscar el desmantelamiento de esos grupos y bandas.



"A eso lo hemos llamado negociaciones socio jurídicas, a diferencia de las anteriores negociaciones políticas. Si hay una posibilidad pacífica y dialogada, jurídica obviamente, pues deberíamos intentarlo", afirmó Petro.



El mandatario colombiano también se refirió a las declaraciones de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien aseguró que una democracia como la colombiana se basa en la separación de poderes y expresó que “la paz no puede estar por encima de la Constitución".



"Una profunda equivocación porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia, todos los funcionarios públicos, incluida ella, incluido yo, debemos obedecer la Constitución que nos ordena hacer la paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía, o se nos olvidó el artículo 22 de la Constitución", afirmó Petro.

Guatemala y MinDefensa

Petro también se refirió nuevamente a la actual situación que enfrenta el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por el anuncio del Ministerio Público de Guatemala de abrirle una investigación penal a Velásquez por supuestos actos “ilegales y abusivos” cuando se desempeñó como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).



"Nuestro ministro de Defensa se respeta y el presidente se respeta, nosotros no vamos a rodear la soberanía nacional ante una acción corrupta, provenga de quien provenga, y se saben ya los nombres exactos, etcétera, lo que están es vengándose de una acción que iba contra la impunidad tomada por Naciones Unidas, no por el Gobierno de Colombia", afirmó Petro.



El presidente colombiano además reiteró que esa decisión proviene de una venganza de políticos corruptos.



"Esas venganzas de politiqueros y corruptos nosotros no la vamos a aceptar, más cuando intentan vulnerar la soberanía nacional, así que ellos toman sus decisiones, nosotros las nuestras, pero deben tener un mensaje claro, la soberanía de Colombia se respeta y nuestro deseo por que la transparencia pública ocurra", afirmó el presidente.



Finalmente, frente a un posible rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala, Petro aseguró: "Hasta donde quieran llevar la situación".