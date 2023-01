"Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero": Petro al Presidente de Guatemala

El presidente Gustavo Petro se pronunció en la noche de este martes ante las declaraciones de su homólogo de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien le pidió no confundir de "persecución penal" la investigación que la Fiscalía de su país le está haciendo al ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez.



Luego de que Petro insistió en su respaldo al ministro Velásquez y aseguró que Colombiana nada tenía que hacer con Guatemala si ese país "insiste en apresar hombres justos", el mandatario Giammattei fue enfático en que las diferencias entre ambos países debían resolverse de manera diplomática para evitar que los conflictos se agraven.



"Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir", manifestó el mandatario guatemalteco.



Al respecto, el Presidente colombiano insinuó que Giammattei no tenía cordura porque, según dijo, tenerla es luchar contra la corrupción, dejando así claro que considera que la posición de Guatemala hacia el ministro Velásquez va en contra de esa línea.



Petro, incluso, aseguró que la historia de ambos países está marcada por genocidios y que a ese final llevan a la sociedad aquellos que permiten que la mafia se apodere del Estado. "Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero", escribió el Mandatario en Twitter.



"Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del estado solo conducen a la sociedad a al genocidio. La historia de Guatemala y Colombia están llenas de genocidios por entregar el estado a las mafias", precisó Petro.

Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2023