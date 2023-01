"Voy a dejar que Petro siga cometiendo el error de un guerrillero": Presidente de Guatemala

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, invitó a su homólogo colombiano Gustavo Petro a mantener la cordura y no confundir la investigación en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez, con una "persecución penal".



"Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir", manifestó el mandatario guatemalteco.



Cabe mencionar que "en reciprocidad", este martes Guatemala llamó a consultas a su embajador en Colombia, Reagan Vega, dijo la cancillería, que lamentó que el presidente Petro "vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes".



Lea también: "Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, no tenemos nada que hacer con ese país": presidente Petro



Así fue confirmado, por el jefe de Estado de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien criticó el "exabrupto" de Colombia, que, también, llamó a consultas a su embajadora tras la decisión de la fiscalía guatemalteca de llevar ante la justicia al ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, quien dirigió una comisión antimafias de la ONU en el país centroamericano.



"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala, rechaza el exabrupto del gobierno de Colombia hacia la justicia guatemalteca", afirmó en un comunicado.



¿Porqué investigarán a MinDefensa?

La Fiscalía de Guatemala dio a conocer este lunes que iniciará acciones legales contra el ministerio de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por decisiones tomadas cuando él estaba liderando la Comisión Internacional Contra la Impunidad Cicig.



Al respecto, Rafael Curruchiche, fiscal de Guatemala, manifestó que el MinDefensa colombiano es señalado dentro del caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña Odebrecht, por que fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía, así como de la Cicig.



Le puede interesar: MinDefensa aseguró que no le han notificado sobre requerimiento por parte de Guatemala



"La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig, Iván Velásquez", comentó el Fiscal guatemalteco.



Según se indicó, Velásquez es señalado de haber aprobado acuerdos de cooperación con directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017. Cabe recordar que el ahora Ministro de Defensa fue jefe de la Cicig en Guatemala entre 2013 y 2017, tiempo en el cual se desmantelaron estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones del Gobierno.



El Fiscal de Guatemala, entre tanto, también lanzó una advertencia a la abogada colombiana Luz Camargo Garzón, quien desempeñó el cargo de investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala.