Caso Colmenares: Tribunal de Bogotá precluyó investigación contra exfiscal Antonio González

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la preclusión del proceso que se llevaba contra el exfiscal Antonio Luis González, en medio de la investigación que se adelanta en su contra porque, supuestamente, contactó a falsos testigos durante el caso Colmenares.



El Alto Tribunal le dio la razón a la Fiscalía para finalizar este proceso penal, al asegurar que durante 10 años, no se logró demostrar que el exfiscal hubiese contactado a los tres testigos del caso para declarar falso testimonio por la muerte de Colmenares.



Todo el proceso contra el exfiscal comenzó luego que fueron absueltas Laura Moreno, Jessi Quintero y Carlos Cárdenas, acusados del presunto asesinato de Luis Andrés Colmenares el pasado 31 de octubre de 2010 en el parque el Virrey, en la ciudad de Bogotá.



Años después, a la fiscalía llegó una denuncia sobre irregularidades del exfiscal del caso en el manejo y direccionamiento ilegal de testigos, acusándolo de prevaricato, fraude y soborno en actuación penal en el caso Colmenares.



González fue denunciado por su fiscal auxiliar, Napoleón Botache Díaz, quien señaló que se presentaron presiones indebidas para conseguir a los tres testigos Wilmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez.



Aseguró Botache que González expresó “Ahí que conseguir testigos como sea”, y posteriormente, al ser consultado sobre como consiguió a los testigos, este le respondió que “me gane la lotería”.



Según expresó el Tribunal Superior, estas frases dichas por González no se pueden concluir de una acción irregular, y, por lo contrario, demuestra que el exfiscal quería ir en busca de la verdad. Esto también quedo verificado con testimonios al asegurar que el funcionario nunca expresó la necesidad de buscar testigos falsos ni en este ni en otro caso.



“Se considera que lo recaudado no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado en ninguna de las conductas punibles, por las que se adelantó esta indagación. En consecuencia, se ordenará cesar como cosa juzgada la persecución penal que se adelanta en su contra por todas las conductas punibles y aun la que está archivada”, dijo el magistrado



Igualmente, se determinó que Botache nunca presentó una prueba que demostrará todas las supuestas irregularidades que le inculpaba al fiscal.



Aunque los tres testigos del caso, Wilmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez, fueron condenados por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude subvenciones, el alto Tribunal expresó que estos llegaron al caso por su propia cuenta y que no hay pruebas que demostrarán que González les pagaba por sus indagatorias, como lo aseguraban los demandantes.



Por lo anterior, el Tribunal superior ordenó precluir el proceso, cesar la persecución penal y revocar las medidas que se impusieron en contra del exfiscal. Tras la decisión, las víctimas presentaron un recurso de apelación sobre la decisión.