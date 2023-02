"Estamos cumpliendo": presidente de Fedegán dice que la venta de tierras al Estado sí está avanzando

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia (Fedegán), José Félix Lafaurie, le respondió al presidente Gustavo Petro, diciendo que puede contar con la certeza del gremio de ganaderos, sin embargo, advierte que el problema más importante es la falta de inversión y tecnología.



La distribución de tierras en Colombia ha sido históricamente desigual, lo que ha generado problemas de pobreza y exclusión social en las zonas rurales del país. La distribución de la tierra ha sido objeto de controversia y debate en Colombia durante décadas, y ha sido un tema recurrente en la política y la sociedad.



En Colombia, el 1 % de los propietarios rurales controla el 81 % de la tierra cultivable, según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Esto significa que la mayoría de los agricultores y campesinos no tienen acceso a tierras suficientes para producir alimentos y generar ingresos.



Para resolver esta situación, el Gobierno colombiano trabaja en una reforma agraria que busca reducir la concentración de la propiedad de la tierra en el país. Hasta donde se conoce, la propuesta se enfocaría en comprar miles de hectáreas a los grandes propietarios.



El presidente Gustavo Petro afirmó que es viable llevar a cabo una reforma agraria en Colombia, considerando que es una de las cuestiones a trabajar del Acuerdo de Paz de La Habana.



Asimismo, el jefe de Estado indicó que una de las agrupaciones más influyentes que representa a distintos individuos en el territorio colombiano, ha anunciado abiertamente la intención de vender al Estado 3 millones de hectáreas. “El próximo lunes tendremos una reunión con esta asociación, ya que esta oferta es de gran importancia”, declaró el mandatario.



Por su parte, José Félix Lafaurie expresó su posición frente al mensaje que envío el Gobierno Nacional, argumentando que “el presidente puede seguir contando con la certeza de nuestro compromiso, porque los ganaderos estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo”.



De acuerdo con Lafaurie, el gremio ya recibió y tramitó ante la Agencia Nacional de Tierras “502 ofertas por un total de 303.964 hectáreas, las cuales se encuentran en los procesos de calificación de factibilidad en esa entidad”.



Sin embargo, el empresario señaló que la iniciativa no aborda los verdaderos problemas del sector rural, pues según Fedegán, la concentración de la propiedad de la tierra no es el principal obstáculo para el desarrollo del campo colombiano, sino la falta de inversión y tecnología.



Fedegán afirma que, en la primera semana de marzo, la Agencia Nacional de Tierras formalizará la primera compra de tierras por cerca de 29 predios, con más de 10.000 hectáreas.