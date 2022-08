Carlos Mattos fue trasladado de cárcel de Cómbita, en Boyacá, a prisión en Barranquilla 

Este fin de semana fue trasladado desde la cárcel de Cómbita en Boyacá a una cárcel en Barranquilla el empresario Carlos Mattos.



Así se lo confirmó a Colprensa el abogado defensor del empresario, Jesús Albeiro Yepes, quien informó que este traslado se realizó el fin de semana y el motivo tiene que ver con su estado de salud.



Lea además: Archivo General de la Nación asume la custodia de documentos de la Comisión de la Verdad



Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá anuló las dos condenas que pesaban en contra de Mattos al considerar que no se había investigado si obtuvo un incremento patrimonial con sus acciones.



“El motivo que hemos alegado reiteradamente ante el Inpec es su crítica situación de Salud. Los riesgos para su Salud y su vida en ese piso térmico según lo enseña su historia clínica y también el arraigo familiar. Su familia vive en esa ciudad. Y además por ley él nunca debió estar en Cómbita, tiene derecho a un centro de reclusión especial porque fue senador”, explicó el abogado defensor.



Mattos es investigado desde 2016, cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió relaciones luego de 25 años con la casa automotriz en Colombia, de la cual él era su representante en territorio nacional. El empresario asumió una batalla legal en la que al poco tiempo se advirtieron irregularidades que él mismo confirmó en audiencias públicas este año luego de ser extraditado de España.



Lea también: Fin de semana de horror: desmembramientos en Cali y Buga preocupan a las autoridades del Valle



Para la Fiscalía, la acción del empresario no tenía otro fin más que el de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A., contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.



Por estos hechos fue condenado a nueve años de prisión por haber sobornado al exjuez Reinaldo Huertas y a cinco años y diez meses de prisión (70 meses), por haber sobornado a la entonces juez civil Ligia del Carmen Hernández. Ambas fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Bogotá al considerar que no se había investigado si obtuvo un incremento patrimonial con sus acciones.