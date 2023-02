Barbosa se reunió con MinDefensa tras critica a decisión de proteger a fiscales secuestrados

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció este jueves en horas de la noche luego de la reunión que sostuvo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para tratar temas de seguridad luego de que cuatro funcionarios de la entidad fueron secuestrados en Antioquia.



“El Fiscal General no toma decisiones apresuradas, las decisiones que yo he tomado en esta Fiscalía son razonadas y se lo dije al Ministro de una manera muy franca”, manifestó Barbosa, en respuesta a la crítica que hizo el Ministro más temprano.



Velásquez manifestó que la decisión de cerrar temporalmente la sede de la entidad en Taraza era “apresurada” y le criticó que no haya pedido a las Fuerzas Militares seguridad para garantizar el funcionamiento de la sede en ese municipio del bajo Cauca antioqueño.



“Le dije, nosotros cerramos transitoriamente la Fiscalía en Tarazá, trasladamos sus funciones y sus funcionarios a la Ciudad de Medellín por efecto de lo que ocurrió, que no es normal, no es normal que pase eso, desafortunadamente este hecho no es el único”, señaló Barbosa.



El Fiscal General, además, explicó que este es el tercer hecho que ocurre en las últimas semanas, luego de que el 30 de enero funcionarios de la entidad cayeran en un retén ilegal en la vereda La María, del municipio de Tumaco, donde fueron intimidados por cinco sujetos armados.



El otro hecho se presentó el primero de febrero entre Ocaña y Cúcuta, donde funcionarios adscritos al CTI fueron abordados por sujetos que se identificaron como disidencias de las Farc y les hurtaron la camioneta oficial, una pistola y sus celulares.



“Tres hechos que ameritan preocupación por parte de la Fiscalía General, si nosotros no hubiéramos tomado las decisiones como las debíamos tomar, es decir, rápidamente, podríamos estar lamentando otros hechos que implican un daño a la institucionalidad colombiana”, dijo.



El Fiscal aseguró que el Ministro “escuchó los argumentos y manifestó que existe un compromiso de la Fuerza Pública por acompañar todos estos procesos”, y resaltó que debe haber una mejor comunicación con el Gobierno Nacional “rápida y efectiva”.



“Nos señalaron que quieren que regrese la Fiscalía a Tarazá, que quieren hacerlo a través de una garantía de las condiciones de seguridad en esa zona, les informamos, por supuesto, que esto estará sometido a unos protocolos que debemos cumplir nosotros internamente para poder determinar el pronto regreso”, señaló Barbosa.



El jefe del ente investigador sentenció que “no existe justificación alguna para ningún tipo de secuestro, más aun tratándose de servidores de la Fiscalía”.